La VASEP prévoit une légère reprise des exportations de produits aquatiques en 2024

Selon l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations vietnamiennes de produits aquatiques devraient se redresser légèrement ce premier semestre par rapport à la base faible de 2023, car l'économie mondiale est toujours confrontée à de nombreuses difficultés.

Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques en 2023 ont atteint 9,2 milliards de dollars, représentant 92% du plan fixé. Pour l'année 2024, la filière vise une production totale d'environ 9,22 millions de tonnes, équivalente au niveau de 2023, avec un chiffre d'affaires à l'exportation prévu à 9,5 milliards de dollars.

Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers certains marchés comme les États-Unis, l'UE, la République de Corée... devraient se redresser au cours des premiers mois de 2024.

Selon Le Hang, directrice des communications de la VASEP, les crevettes vietnamiennes continueront à être compétition avec celles de l'Équateur et de l'Inde en termes de prix et d'offre, alors que ces deux pays tentent d'augmenter leurs parts de marché aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans l'UE.

Le carton jaune INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) continue de constituer un défi pour les exportations des produits aquatiques. Si ce problème n'est pas résolu en 2024, il entraînera une stagnation des exportations vers l'UE. Le thon, les céphalopodes et les poissons marins sont les produits les plus touchés. -VNA/VI