La valeur éternelle de la Déclaration d’indépendance et l’esprit du 2 septembre 1945

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh proclame la Déclaration d’indépendance. Photo d'archives : VNA



Le 2 septembre 1945 n’est pas seulement un événement historique, mais l’aboutissement d’un long processus de lutte, un tournant majeur qui a permis au peuple vietnamien de passer du statut d’esclave à celui de maître de son destin. Le moment où le Président Hô Chi Minh a proclamé la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh a enflammé l’esprit d’indépendance, d’autonomie et d’union nationale. Cette flamme n’a pas seulement nourri la foi et l’espérance de millions de Vietnamiens à cette époque, mais elle a continué d’éclairer le chemin de toutes les victoires révolutionnaires ultérieures.

Avant la Révolution d’Août, le pays était divisé, le peuple subissant le joug brutal des colonialistes français et des fascistes japonais, la famine ravageant la population déjà épuisée. Mais grâce à la ligne juste du Parti et du Président Hô Chi Minh, le mouvement révolutionnaire a su rassembler toutes les classes sociales pour réaliser une victoire miraculeuse et conquérir l’indépendance nationale. Le 2 septembre 1945, plus d’un demi-million de Vietnamiens venus de tout le pays se sont réunis à la place Ba Dinh, dans une mer de drapeaux rouges à l'étoile jaune, scandant « Indépendance ! », symbole éclatant de l’union nationale. Ce jour a ouvert une nouvelle ère : celle de l’indépendance et de la liberté. Pour la première fois de son histoire moderne, le peuple vietnamien est devenu maître de son destin et a établi un État du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Le 2 septembre 1945 fut également le jour où toute la nation prêta un serment sacré : Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant, et il l’est devenu en réalité. Tout le peuple vietnamien est déterminé à mobiliser tout son esprit, sa force, sa vie et ses biens pour défendre à jamais cette indépendance. L’esprit du 2 septembre donna au peuple vietnamien la force de résister, prêt à entrer dans de longues années de guerre, déterminé à tout sacrifier plutôt que de perdre l’indépendance.

La vitalité de l’esprit du 2 septembre 1945 ne s’est pas arrêtée à ce moment historique, mais a continué de rayonner dans toutes les étapes de la nation. Durant les guerres contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, il s’est incarné dans la volonté de lutter jusqu’au bout pour défendre l’indépendance. Dans l’œuvre de Doi Moi (Renouveau) et l’intégration internationale, il s’est exprimé par la fidélité à l’indépendance et à l’autonomie, combinée à la créativité et à la souplesse pour saisir les opportunités de développement. Aujourd’hui encore, cet esprit se manifeste dans la volonté d’autonomie, la mobilisation des ressources nationales et l’aspiration à bâtir un Vietnam prospère et heureux.

Les valeurs éternelles dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie

Quatre-vingts ans après que le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance, le Vietnam a traversé de nombreuses étapes historiques des hauts et des bas. Pourtant, les valeurs fondamentales de la Déclaration d'indépendance et de l’esprit du 2 septembre demeurent intactes, guidant les orientations et politiques du Parti et de l’État dans la construction et la défense nationale.

Dès la fondation du nouvel État, la Déclaration d’indépendance affirmait un principe immuable : l’indépendance et la liberté sont des droits sacrés du peuple vietnamien. Ce principe constitue la base pour que le Parti persiste la politique étrangère indépendante, autonome et de multilatéralisation et diversification des relations internationales. Dans un monde en mutation, la pensée “dĩ bất biến ứng vạn biến” (Fermeté dans les objectifs, souplesse dans les stratégies) a permis au Vietnam de défendre ses intérêts tout en saisissant les opportunités de développement.

L’esprit de défendre à tout prix la liberté et l’indépendance constitue aussi le fil conducteur de la stratégie de défense nationale. La politique de défense populaire, le dispositif de sécurité populaire et la combinaison de la force nationale avec celle de l’époque reposent sur la volonté de préserver les acquis révolutionnaires de 1945. Sur cette base, le Vietnam protège fermement sa souveraineté et son intégrité territoriale, tout en privilégiant le règlement pacifique des différends selon le droit international, exprimant ainsi la sagesse d’un peuple épris de paix.

Des foules se rassemblent sur la place Ba Dinh pour écouter le Président Ho Chi Minh lire la Déclaration d'indépendance le 2 septembre 1945. Photo d'archives : VNA

La Déclaration d’indépendance a également jeté les bases d’un régime démocratique centré sur l’humain. Elle défend le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, devenant la base de la Constitution et des lois vietnamiennes qui placent le peuple au cœur de la vie politique et sociale. Le principe « le peuple est la racine » s’est traduit par les mécanismes « le peuple sait, discute, fait, contrôle et bénéficie ». Toutes les politiques de développement visent à améliorer le bien-être matériel et spirituel, garantissant les droits humains conformément aux normes internationales.

La Déclaration d’indépendance porte enfin une aspiration : se hisser aux côtés des grandes puissances. Dans l’œuvre de Renouveau, cet esprit se traduit par une intégration active dans les organisations régionales et mondiales, des contributions à la paix, à la lutte contre le changement climatique et au développement durable. L’aspiration à la prospérité d’aujourd’hui est la continuité de l’aspiration à l’indépendance de 1945, reliant passé, présent et avenir.

On peut affirmer que la Déclaration d'indépendance est une épopée immortelle du peuple vietnamien, un serment solennel envers la Patrie, le peuple et les amis internationaux épris de paix dans le monde. L'esprit du 2 septembre constituait, constitue et constituera une source de force inépuisable, guidant le Vietnam dans sa marche vers un pays puissant et prospère.