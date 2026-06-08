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La valeur du commerce extérieur a augmenté de 25 % sur les cinq premiers mois de 2026

Au cours des cinq premiers mois de 2026, les échanges commerciaux du Vietnam ont atteint 445,12 milliards de dollars, en hausse de 25 % sur un an. Les exportations ont progressé de 19,5 %, tandis que les importations ont bondi de 30,8 %.
    

 

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