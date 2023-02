L'ambassadeur Hakan Cakil a exprimé ses remerciements aux équipes de recherche et de sauvetage des pays, dont celles de l'Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Au nom du ministère turc des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hakan Cakil a exprimé ses remerciements aux équipes de recherche et de sauvetage des pays, dont celles de l'Armée populaire du Vietnam, pour leurs efforts visant à assister la province de Hatay suite au tremblement de terre dévastateur.

Rencontrant l'équipe de recherche et de sauvetage du Vietnam, l'ambassadeur Hakan Cakil a remercié l’Armée populaire ainsi que le gouvernement vietnamiens pour avoir fourni des produits de première nécessité à la Turquie. Il a déclaré que les médicaments, le matériel médical ainsi que d'autres équipements envoyés par le Vietnam étaient extrêmement importants pour le peuple turc en ce moment très difficile.

Hakan Cakil s'est dit ému par le sentiment des soldats vietnamiens qui avaient partagé leur salaire pour soutenir le peuple turc.

La Turquie souhaite toujours développer les relations avec le Vietnam dans tous les aspects, a-t-il affirmé, ajoutant que le soutien pratique de l'équipe vietnamienne à la Turquie en difficulté était également l'un des moteurs pour cultiver les relations bilatérales.

Le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Bureau du Comité national pour la réponse aux incidents et aux catastrophes, la recherche et le sauvetage et chef adjoint du Département de recherche et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam, a exprimé son espoir que le gouvernement et le peuple turcs surmonteront bientôt la période difficile actuelle.

Il a également estimé que les liens entre le Vietnam et la Turquie, ainsi que le sentiment entre les deux peuples, s'élèveraient à un niveau supérieur sur la base d'une compréhension mutuelle.