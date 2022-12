La tunique traditionnelle parade pour stimuler le tourisme à Hanoi

Un festival mettant en vedette l’ao dài a débuté vendredi 2 décembre dans l’espace piétion du lac Hoàn Kiêm, au coeur de Hanoi, faisant de la tunique traditionnelle vietnamienne un "ambassadeur du tourisme" et un produit touristique typique de Hanoi.

L'ao dài est considéré comme un symbole de la culture vietnamienne. Photo : VNA ` L’événement de trois jours comprend de nombreuses activités attrayantes, honorant les valeurs culturelles et traditionnelles de l'ao dài vietnamien. Il contribue à stimuler la reprise et le développement du tourisme de Hanoi qui a été durement touché par la pandémie de Covid-19, selon les autorités municipales.



Lors de la cérémonie d’ouverture, diverses collections d’ao dài de designers, d’entreprises de tourisme, de compagnies aériennes et d’hôtels bien connus ont été exposées, ainsi que des programmes artistiques sur la tradition, l’histoire et l’utilisation de l’ao dài d’hier et d’aujourd’hui dans diverses localités, dont Hanoi, Huê et Hô Chi Minh-Ville.

Au menu figurent également un défilé réunissant plus de 1.000 femmes en ao dai, et des spectacles de musique et de lumière mettant en vedette la beauté de la longue tunique traditionnelle et 50 stands présentant les modèles d’ao dài, des produits des villages artisanaux de Hanoi et des produits et services touristiques.



Ces dernières années, Hanoi est devenue une destination préférée et le premier choix de nombreux touristes vietnamiens et étrangers, et a remporté de nombreux prix touristiques internationaux prestigieux.