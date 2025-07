La traversée du Vietnam aux Jardins du monde à Berlin

L’exposition présente 50 clichés sur la population, la culture et les paysages vietnamiens. Photo : VNA

Une exposition de photos en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne se tient actuellement aux Jardins du Monde, situés dans le nord-est de Berlin.



Organisé conjointement par le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions et l’ambassade du Vietnam en Allemagne, cet événement présente 50 clichés sur la population, la culture et les paysages vietnamiens, réalisées par des photographes vietnamiens et l’artiste allemand Götz Peter Reichelt. Les photos sont présentées sous la forme des lettres «V-N», représentant le Vietnam.



Reichelt, qui a fait don de plus de 1.200 négatifs de films sur le Vietnam des années 1990 au gouvernement vietnamien en 2019, a contribué à cette collection à travers plusieurs œuvres. Ces images témoignent d’une période du Vietnam, peu après le Doi Moi (renouveau) et à l’époque de la réunification allemande.

Délégués coupant la bande inaugurale de l'exposition de photos en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne. Photo: VNA

Selon le directeur adjoint du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, Ngô Tuân Phong, l’exposition offre un portrait authentique et vivant d’un Vietnam en plein essor dans une nouvelle ère. Il a exprimé l’espoir que cet événement renforcerait les liens culturels entre les deux pays et aiderait le public allemand, y compris la communauté vietnamienne, à mieux comprendre le Vietnam.



L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a salué la qualité artistique des œuvres, soulignant l’importance historique de la rencontre des perspectives des deux nations.



Célébrant les 50 ans des relations entre le Vietnam et l’Allemagne, les 80 ans de l’indépendance du Vietnam et les 35 ans de la réunification allemande, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a fait don de l’intégralité des photographies exposées à l’ambassade afin qu’elle puisse être présentée lors de prochains événements culturels et diplomatiques. –VNA