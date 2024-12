La transition énergétique, un enjeu majeur pour le Vietnam

Le Vietnam progresse vers son objectif de zéro émission nette d’ici 2050, et la transition énergétique promet d’apporter de nombreux avantages socio-économiques à long terme.

Lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a pris l’engagement ferme de « le Vietnam atteindra zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 ».

Récemment, le Vietnam a déployé de nombreux efforts pour atteindre cet objectif.

Sunita Dubey, représentante nationale de l’Alliance mondiale de l’énergie pour les personnes et la planète (GEAPP), a déclaré que le Vietnam avait réalisé des progrès significatifs dans le processus de transition énergétique, devenant ainsi un pays leader dans la région en matière de production d’énergie solaire et éolienne.

D’ici 2023, les sources d’énergie renouvelables ont représenté 13% de la production totale d’électricité du Vietnam, soit une augmentation significative par rapport aux maigres niveaux d’il y a seulement quelques années.

Le développement des énergies renouvelables est au centre des objectifs de réduction des émissions. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Ce succès est dû à des politiques bien structurées, notamment des tarifs d’électricité préférentiels attractifs pour les projets d’énergies renouvelables, ainsi que des exonérations fiscales et des réductions de loyers fonciers.

Malgré ces avancées, la transition énergétique du Vietnam reste confrontée à un certain nombre de défis.

L’infrastructure du réseau n’a pas suivi l’expansion rapide de la capacité des énergies renouvelables, ce qui a entraîné des taux de réduction élevés et des inefficacités.

Par exemple, les projets solaires à grande échelle ont vu leur capacité réduite en raison de contraintes de transport, tandis que les retards dans les projets éoliens ont mis en évidence des lacunes dans la planification et la mise en œuvre.

Pour remédier à ces goulots d’étranglement, des investissements supplémentaires dans la modernisation du réseau sont nécessaires, ainsi que l’adoption de technologies avancées de stockage d’énergie, telles que les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour équilibrer l’utilisation de sources d’énergie renouvelables intermittentes.

Sunita Dubey, représentante nationale du GEAPP au Vietnam lors d'une visite du système BESS au parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : baoquocte.vn

Le chemin du Vietnam vers zéro émission nette d’ici 2050 dépendra de sa capacité à maintenir son élan tout en s’attaquant aux problèmes systémiques.

Cela implique de promouvoir des politiques visant à attirer les investissements privés, à améliorer la flexibilité du marché de l’énergie et à intégrer des solutions globales garantissant des bénéfices à toutes les communautés.

Ce faisant, le Vietnam peut non seulement atteindre son objectif de zéro émission nette, mais également renforcer son rôle de leader régional dans la transition énergétique propre.

Selon Sunita Dubey, la transition énergétique apportera des opportunités socio-économiques à long terme au Vietnam.

Sur le plan économique, les projets d’énergies renouvelables contribuent à créer des emplois supplémentaires, notamment dans les domaines de l’installation, de la maintenance et de la chaîne d’approvisionnement.

Selon l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la transition mondiale vers les énergies renouvelables pourrait créer 42 millions d’emplois d’ici 2050, dont l’Asie du Sud-Est bénéficierait largement.

Le développement des industries solaire et éolienne du Vietnam peut développer une main-d’œuvre qualifiée et stimuler la croissance des industries vertes.

En ce qui concerne la société, la réduction de la dépendance aux carburants traditionnels améliorera la santé publique en réduisant la pollution atmosphérique, qui affecte de manière disproportionnée les populations vulnérables.

Ce changement contribuera à réduire les coûts des soins de santé et à améliorer la qualité de vie.

De plus, les projets décentralisés d’énergies renouvelables, tels que les micro-réseaux solaires, peuvent autonomiser les communautés rurales en s’attaquant aux inégalités énergétiques, en soutenant les entreprises locales et en améliorant l’accès aux services essentiels.

À long terme, la position de leader du Vietnam dans le domaine des énergies renouvelables renforcera la sécurité énergétique, réduira la dépendance vis-à-vis des importations de carburants traditionnels et attirera les investissements directs étrangers.

« En liant les objectifs énergétiques à des stratégies de développement globales, le Vietnam peut non seulement atteindre zéro émission nette, mais aussi avoir une économie plus résiliente et plus équitable », souligne Sunita Dubey.

On peut affirmer que le Vietnam est sur la bonne voie en matière de conversion aux énergies vertes.

Ce processus offre des opportunités d’emploi pour de nombreuses personnes, promeut l’économie verte, garantit la sécurité énergétique et ouvre un avenir brillant pour le pays. – NDEL/VNA/VI