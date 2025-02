La transition dynamique du marché automobile vers les véhicules "verts"

On prévoit qu'en 2025 et dans les années à venir, les ventes de véhicules électriques et hybrides continueront de croître fortement, avec une augmentation estimée entre 25 et 30 % en 2025, représentant une part de plus en plus importante du marché automobile vietnamien.

Selon le département d’études de marché d'Oto.com.vn, une plateforme de la société Nextgen Vietnam, les véhicules "verts" ne représentaient qu’une fraction du marché automobile vietnamien ces dernières années. Cependant, en 2024, ce segment a atteint 97 000 unités vendues, dont 87 000 véhicules électriques de VinFast, 5 350 hybrides de Toyota, 2 515 hybrides de Suzuki et 1 905 hybrides de Honda. Ces chiffres témoignent d'une transition marquée du marché vers des véhicules respectueux de l’environnement.

Ce volume représente plus de 22 % des ventes totales de voitures particulières neuves, ce qui reflète l'intérêt croissant des consommateurs vietnamiens pour les véhicules écologiques. Grâce aux politiques de soutien en matière d’infrastructures et aux incitations des constructeurs automobiles, le marché vietnamien connaît une transformation majeure en faveur d’une mobilité plus durable.

L’essor des véhicules verts est stimulé par des politiques fiscales avantageuses pour les voitures électriques, l'expansion du réseau de bornes de recharge, ainsi que l'engagement de constructeurs tels que VinFast, Toyota, Honda, Hyundai, Kia et Suzuki à proposer de nouveaux modèles à des prix toujours plus compétitifs.

L’engagement du Vietnam lors de la COP26 à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 accélère l’adoption des véhicules électriques, la réduction des émissions et les investissements dans les infrastructures de recharge à l’échelle nationale.

De plus, la prise de conscience environnementale et les coûts d’exploitation réduits des véhicules électriques séduisent de plus en plus d’acheteurs, contribuant à faire des véhicules "verts" une tendance dominante sur le marché.

Avec l’arrivée de nouveaux modèles de VinFast comme le VF3 et le VF5, le marché vietnamien accueille également une vague de véhicules électriques à succès en provenance de Chine. La demande d’informations sur les prix des modèles électriques connaît une hausse significative, notamment lors du lancement de nouveaux modèles.

En 2024, VinFast a livré plus de 87 000 véhicules, se classant parmi les 10 marques automobiles les plus vendues au Vietnam. Au-delà de la production de véhicules, VinFast est à l’avant-garde de l’électrification du marché vietnamien en investissant massivement dans les infrastructures avec plus de 150 000 bornes de recharge à travers le pays. De plus, la marque propose la gratuité de la recharge dans son réseau public V-Green jusqu’au 30 juin 2027, offrant ainsi une tranquillité d’esprit aux utilisateurs de véhicules électriques.

Parallèlement à la montée en puissance des véhicules électriques, le marché des hybrides connaît également une croissance notable, avec de nombreux constructeurs entrant en lice. Toyota domine le segment avec 5 350 véhicules hybrides vendus, suivi de Suzuki avec 2 515 unités et Honda, qui a écoulé 1 905 modèles hybrides CR-V et Civic.

De nouveaux modèles hybrides comme le Kia New Sorento Hybrid et le Hyundai SantaFe Hybrid, récemment lancés sur le marché, devraient encore dynamiser ce segment dans un avenir proche.

En combinant les ventes de véhicules électriques et hybrides, la part des voitures "vertes" a dépassé 22 % du total des véhicules particuliers neufs vendus en 2024. Il s'agit d'une progression fulgurante qui souligne le fort potentiel des véhicules écologiques dans les années à venir.-VNA