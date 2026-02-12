La tradition de la calligraphie à l’honneur à Hanoï

Dans l’après-midi du 11 février, à l’espace Ho Van, au sein du site national spécial Van Mieu – Quoc Tu Giam (Temple de la Littérature), s’est tenue la cérémonie d’ouverture de la Fête de la Calligraphie du Printemps 2026, accompagnée d’une série d’activités culturelles et artistiques pour célébrer le Nouvel An lunaire.

La Fête se déroule du 11 février au 1er mars 2026 (soit le 13e jour du premier mois lunaire), et accueille les visiteurs chaque jour de 8h à 22h.

Lors de son discours d’ouverture, Le Xuan Kieu, directeur du Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, a souligné que la Fête de la Calligraphie n’est pas seulement un espace dédié à l’appréciation de l’art calligraphique et à la demande de caractères porte-bonheur en début d’année, mais aussi une activité culturelle valorisant la tradition d’amour du savoir, le respect des valeurs morales et l’orientation vers le vrai, le bien et le beau.

L’édition 2026 est associée au 950e anniversaire de la naissance de Quoc Tu Giam, première université nationale du Vietnam.

Le point d’orgue de la Fête reste l’activité de demande de calligraphies en début d’année, organisée dans 35 pavillons réunissant des calligraphes sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux, objectif et transparent.

Afin d’assurer un environnement festif, sain et sécurisé pour la population et les visiteurs, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature a activement coordonné avec les autorités compétentes et les administrations locales la mise en place de dispositifs garantissant la sécurité, l’ordre public, la circulation et la prévention des incidents durant toute la durée de l’événement.-VNA/VI