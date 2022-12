La tournée en Europe du Premier ministre Pham Minh Chinh couronnée de succès sur tous les plans

Des Vietnamiens aux Pays-Bas accueillent chaleureusement le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Les visites officielles du 9 au 15 décembre du Premier ministre Pham Minh Chinh au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique ont été couronnées avec succès sur tous les plans, a souligné le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le ministre Bui Thanh Son a souligné sa signification et les résultats de la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh en Europe, qui s’est déroulée dans le contexte où le Vietnam et ces trois pays européens célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales.

Les dirigeants européens ont exprimé leur volonté de rendre plus efficaces et approfondies les relations avec le Vietnam pour promouvoir le développement économique durable dans la période post-pandémique, de traiter efficacement des questions internationales et de répondre ensemble aux défis mondiaux.

Les milieux d’affaires de ces trois pays européens ont également exprimé leur intérêt vis-à-vis du marché vietnamien. Leurs dirigeants ont déclaré soutenir la mise en œuvre efficace et complète de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et la ratification de l’Accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam (EVIPA) dans les meilleurs délais.

La partie vietnamienne a saisi cette occasion pour promouvoir la coopération avec ces trois pays européens dans des domaines conformes aux objectifs de sécurité et de développement du Vietnam. Avec le Luxembourg, la partie vietnamienne a partagé sa volonté d’établir bientôt un partenariat stratégique sur la finance verte et avec les Pays-Bas et la Belgique, de promouvoir la coopération dans la transformation numérique, l’innovation, les sciences et technologies, la création de centres de haute technologie.

Dans le cadre de sa tournée, dans chaque pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé un forum d'affaires, rencontré et travaillé avec des responsables locaux et représentants de 20 groupes et entreprises. Quelque 30 accords de coopération entre ministères, localités, instituts de recherche et entreprises ont été signés.

Le Vietnam et ces trois pays européens ont convenu de collaborer étroitement et promouvoir le soutien mutuel au sein des forums, organisations internationales tels que des mécanismes de coopération ASEAN-EU, ASEM, ONU, notamment dans le contexte où le Vietnam, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas sont tous membres du Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

Concernant la Mer Orientale, les dirigeants européens ont affirmé soutenir la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime et le règlement des différends par voie pacifique, sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982). Ils soutiennent aussi les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale légal et efficace entre l’ASEAN et la Chine.

La tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh a marqué un jalon important dans le développement des relations bilatérales entre le Vietnam et ces trois pays européens, promouvant la confiance politique et la coopération bilatérale dans la nouvelle période de développement et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement de la région et dans le monde, a souligné le ministre Bui Thanh Son.

Dans le cadre de sa tournée en Europe, le chef du gouvernement vietnamien a participé au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations entre l'ASEAN et l'UE, lors duquel les dirigeants des deux blocs régionaux se sont engagés à promouvoir leur partenariat et ont discuté des orientations de coopération dans l’avenir.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les deux parties devaient promouvoir leur partenariat stratégique pour un développement équilibré, égal, harmonieux dans les intérêts et le partage des risques. Il a affirmé que le Vietnam accompagnait toujours les entreprises de l'UE en opération sur son sol. Il a en outre proposé à l’UE de retirer le « carton jaune » imposé à la pêche vietnamienne et de ratifier rapidement l’accord de protection des investissements avec le Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien a proposé à l'UE de soutenir le Vietnam dans l’établissement d’un partenariat pour une transition énergétique équitable avec le groupe G7 et de coopérer avec l'ASEAN pour développer les sous-régions, dont la sous-région du Grand Mékong.

De plus, le Premier ministre a appelé l’ASEAN, l’UE et les pays à s'efforcer ensemble de faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.