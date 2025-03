La tournée du secrétaire général Tô Lâm renforce la coopération avec l’Indonésie et Singapour

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong. Photo : VNA

La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm en Indonésie, la visite officielle au Secrétariat de l’ASEAN en Indonésie et la visite officielle à Singapour du 9 au 13 mars poseront les bases et ouvriront de nouveaux espaces de coopération pour les relations du Vietnam avec les deux pays et l’ASEAN, selon le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong.



Dans une interview accordée à la presse avant le voyage, le responsable a déclaré qu’il s’agissait de la première visite d’un leader du PCV en Indonésie après près de huit ans (depuis août 2017) et à Singapour après près de 13 ans (depuis septembre 2012). Il s’agit d’un voyage historique, marquant la première fois qu’un leader du PCV visite le Secrétariat de l’ASEAN.



Ce voyage a lieu à un moment où le Vietnam célèbre le 70e anniversaire de ses relations diplomatiques avec l’Indonésie et le 30e anniversaire de son adhésion à l’ASEAN - une étape historique marquant le début de l’intégration régionale et internationale du Vietnam.



Il démontre la mise en œuvre cohérente de la politique étrangère du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Il souligne l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec les pays voisins de la région, en particulier l’Indonésie et Singapour, ses deux principaux partenaires.



La visite réaffirme également l’importance stratégique de l’ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam, reflétant davantage la proactivité, la responsabilité et l’innovation du Vietnam, avec des contributions pratiques à la réalisation des aspirations futures du bloc, a déclaré Nguyên Manh Cuong.

Cette tournée renforcera non seulement la confiance politique et approfondira les domaines de coopération existants entre le Vietnam et les deux pays, ainsi qu’entre le Parti communiste du Vietnam et les partis politiques des deux pays, mais créera également une dynamique pour explorer de nouveaux domaines de collaboration prometteurs, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de l’économie numérique, de l’économie verte et de l’innovation, a-t-il poursuivi.



L’objectif est d’établir un modèle de relations internationales, basé sur le respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques de chaque pays, apportant des avantages pratiques à leurs peuples, contribuant au développement de chaque pays et aux progrès du Vietnam à l’ère d’ascension nationale.



Le renforcement et le resserrement des relations bilatérales entre le Vietnam, l’Indonésie et Singapour, en tant que membres de la famille de l’ASEAN, et le partage de voix communes sur les questions régionales et internationales contribueront également au développement global du groupe, pour une ASEAN unie, autonome et en développement.

En ce qui concerne les relations bilatérales du Vietnam avec les deux pays, le responsable a affirmé que l’Indonésie et Singapour sont tous deux des partenaires importants du Vietnam dans la région. Ces dernières années, la confiance politique entre le Vietnam et ces deux nations s’est renforcée de plus en plus, et la coopération dans tous les domaines, par le biais du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et des voies interpersonnelles, est devenue plus étroite et plus efficace, et a obtenu de nombreux résultats significatifs.



L’Indonésie a été le premier pays d’Asie du Sud-Est à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1955. À l’heure actuelle, l’Indonésie est le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de l’Indonésie au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral a quadruplé au cours de la dernière décennie, atteignant 16,7 milliards de dollars en 2024.



La coopération en matière de défense et de sécurité a été renforcée par des mécanismes de dialogue, des échanges et des formations conjointes. De nombreux accords de collaboration efficaces ont été signés et mis en œuvre dans des domaines tels que la prévention de la criminalité transnationale, la lutte contre le terrorisme et la coopération maritime. D’autres domaines importants, tels que la culture, l’éducation, le tourisme et les échanges interpersonnels, continuent de faire l’objet d’une attention particulière.

Parallèlement, Singapour est actuellement le plus grand investisseur du Vietnam dans l’ASEAN et le deuxième au monde. L’un des symboles de réussite est le parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP). À ce jour, 18 VSIP sont implantés dans 13 provinces et villes, attirant plus de 18,7 milliards de dollars d’investissements et créant des emplois pour plus de 300.000 travailleurs.

Le Vietnam compte 153 projets d’investissement à Singapour, avec un capital social total de plus de 690 millions de dollars. Le commerce bilatéral en 2024 est estimé à 10,3 milliards de dollars. Notamment, le partenariat entre l’économie verte et l’économie numérique entre les deux pays ouvre de nombreuses nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans des secteurs clés avec un potentiel d’avenir important.

En termes de sécurité et de défense, le vice-ministre a déclaré que les deux pays ont signé un accord bilatéral de coopération en matière de défense et mettent en œuvre une coopération efficace dans de nouveaux domaines de sécurité tels que la cybersécurité et la prévention de la criminalité transnationale.

Les deux pays partagent essentiellement des positions communes sur les questions régionales et internationales, visant à construire un ordre international basé sur le droit international et les normes mondiales. Dans le même temps, le Vietnam et Singapour entretiennent des échanges interpersonnels étroits. Actuellement, environ 20.000 Vietnamiens étudient, travaillent et vivent à Singapour.



En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et l’ASEAN, Nguyên Manh Cuong a indiqué que les trois décennies écoulées depuis l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN en 1995 ont été un voyage rempli de nombreux jalons mémorables pour les deux parties. Au cours de ces 30 années, le Vietnam a progressivement mûri et s’est développé, devenant plus proactif et prêt à contribuer davantage aux efforts communs. Ses contributions sont étroitement liées au développement significatif du bloc, contribuant à renforcer une communauté ASEAN unie, résiliente et ouverte.

Tout au long de sa participation à l’ASEAN, le Vietnam a toujours donné la priorité au maintien de l’unité et de la solidarité du groupe, a ajouté le responsable. - VNA/VI