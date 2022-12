La tournée du Premier ministre en Europe transmettra le message d’un Vietnam en forte relance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

La prochaine tournée en Europe du Premier ministre Pham Minh Chinh transmettra le message d’un Vietnam en forte relance et prêt à se coordonner avec d’autres pays dans l'édification d’une région de paix et de stabilité.

Le chef du gouvernement vietnamien participera au Sommet célébrant les 45 ans des relations ASEAN-UE à Bruxelles, en Belgique, le 14 décembre et effectuera du 9 au 15 décembre des visites officielles au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique. Sa tournée sera effectuée à l’invitation du président du Conseil européen (CE), Charles Michel, des Premiers ministres luxembourgeois, néerlandais et belge, Xavier Bettel, Mark Rutte et Alexander De Croo.

La tournée en Europe du dirigeant vietnamien démontre l'esprit proactif et positif du Vietnam et sa contribution responsable à l'ASEAN ainsi qu'à la communauté internationale. Elle contribuera également au renforcement et à la consolidation des relations entre le Vietnam et le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique dans le contexte où le Vietnam et ces trois pays célébreront le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

Les relations Vietnam –Union européenne (UE) se développent vigoureusement. Le Vietnam est le premier pays au sein de l’ASEAN ayant des mécanismes de coopération avec l’UE dans le politique, l’économie, la défense et la sécurité. Les deux parties possèdent également de nombreux mécanisme de coopération spécifiques et ont maintenu des échanges et les contacts à tous niveaux, notamment à haut niveau.

Après deux ans de l’entrée de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), le commerce bilatéral au cours des dix premiers mois de 2022 a atteint plus de 52 milliards de dollars, faisant du Vietnam le 14e partenaire commercial de l’UE. Les deux parties célèbrent en 2022 le 10e anniversaire de leurs relations de partenariat et de coopération intégrale.

Au niveau régional, la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuera à l’intensification du partenariat stratégique ASEAN-UE et à la promotion des relations entre le Vietnam et des pays membres de l’UE, notamment dans le contexte où les deux blocs célèbrent le 45e anniversaire de leurs relations de dialogue.

L’année 2023 marquera le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Luxembourg, Vietnam-Pays-Bas et Vietnam-Belgique. Ces 50 dernières années, les relations bilatérales entre le Vietnam et ces trois pays se sont développées vigoureusement. Le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique figurent tous dans le groupe des premiers partenaires commerciaux et investisseurs au Vietnam.

Le Luxembourg est le 3e investisseur au Vietnam au sein de l’UE avec un fonds total de 2,6 milliards de dollars et est l’un des premiers pays européens à ratifier l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Le Luxembourg considère le Vietnam comme l’un des pays prioritaires à recevoir de ses aides au développement avec un total de 129 millions d’euros enregistrés jusqu’à présent. Les deux parties accélèrent leur coopération dans l’agriculture biologique et la réponse au changement climatique.

Les relations Vietnam-Pays-Bas se développent vigoureusement dans plusieurs domaines, notamment dans l’investissement, le commerce, l’agriculture et la réponse au changement climatique. Les Pays-Bas sont le 2e partenaire commercial et le premier investisseur européen au Vietnam. Le commerce bilatéral est estimé à 8,37 milliards de dollars en 2021 et à 8,2 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022, en hausse respectivement de près de 10% et de 36% en glissement annuel. Les Pays-Bas recensent 380 projets au Vietnam, cumulant 13,5 milliards de dollars.

Les relations Vietnam-Belgique se développent activement, notamment dans le commerce, l’investissement et l’agriculture. La Belgique est le 6e marché d’exportation du Vietnam en Europe. Le commerce bilatéral est estimé à 4,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de 54% sur un an. La Belgique compte 82 projets au Vietnam, représentant 1,1 milliard de dollars. Elle a accordé au Vietnam 300 millions de dollars d’aides au développement.

La tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh en Europe contribuera non seulement à la consolidation des relations entre le Vietnam et le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique mais encore réaffirmera la position de plus en plus importante du Vietnam dans les préoccupations et les priorités de ces trois pays à l’égard de la région d’Indopacifique.

Elle permettra à promouvoir la coopération entre le Vietnam et le Luxembourg dans la pharmacie, la logistique, avec les Pays-Bas dans l’économie circulaire, les énergies renouvelables, et avec la Belgique dans l’économie marine et l’agriculture biologique.

Elle encouragera également ces trois pays en particulier et l’UE en général à promouvoir leurs investissements au Vietnam, à accorder leur intérêt et à soutenir la position du Vietnam sur la question de la Mer Orientale.