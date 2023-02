La tournée du PM Pham Minh Chinh à Singapour et au Brunei est un franc succès

Les visites officielles du 8 au 11 février à Singapour et au Brunei du Premier ministre Pham Minh Chinh, de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne ont été couronnées de succès, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Elles ont contribué à élever le partenariat stratégique Vietnam-Singapour et le partenariat intégral Vietnam-Brunei à une nouvelle hauteur, a souligné à la presse le chef de la diplomatie vietnamienne.



Il s’agissit des premières visites du Premier ministre vietnamien dans les pays d’Asie du Sud-Est depuis le 13e Congrès national du Parti et l’épidémie de Covid-19, et également de la première visite à Singapour d’un chef du gouvernement vietnamien après près de cinq ans et de la première au Brunei après près de 16 ans.



La visite a également eu lieu à un moment où le Vietnam et Singapour célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques, le 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral cette année. Le Vietnam et le Brunei ont également célébré le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques l’année dernière.



Bui Thanh Son a déclaré que les visites ont abouti à des résultats complets, pratiques et spécifiques. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à plus de 30 activités pendant trois jours, notamment des entretiens et des rencontres avec les dirigeants des deux pays, des responsables d’entreprises et des représentants des communautés vietnamiennes.



Selon le ministre, les dirigeants singapouriens et brunéiens ont convenu de continuer à consolider la confiance politique stratégique avec le Vietnam en facilitant les visites de haut niveau et la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatéraux et des accords de coopération importants.



Une série de documents de coopération entre le Vietnam et les deux pays ont été signés, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des affaires maritimes, de la jeunesse, des affaires consulaires, de la recherche et de la formation.



À Singapour, l’un des faits marquants a été la signature du Protocole d’accord sur l’économie numérique, l’économie verte Vietnam-Singapour, jetant les bases d’une coopération bilatérale dans les domaines de l’économie numérique, de l’économie circulaire, de l’économie verte, des énergies propres et de la réponse au changement climatique.

Pour la première fois, le Vietnam et le Brunei ont signé un Programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027.



Les résultats concrets des visites ont non seulement approfondi les relations de coopération entre le Vietnam et les deux pays dans des domaines traditionnels tels que la politique, l’économie, la défense et la sécurité, l’éducation et la formation, le pétrole et le gaz, le tourisme, les échanges populaires, mais ont également créé un cadre pour de nouveaux domaines de coopération.



Lors de sa participation à des forums avec des entreprises de Singapour et du Brunei, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé les solides engagements du Vietnam à maintenir la stabilité politique et macro-économique et à faciliter de nouveaux domaines de coopération. Les participants se sont également engagés à faire des affaires à long terme et à étendre leurs activités au Vietnam.



Les dirigeants des trois pays ont partagé des aspirations pour une ASEAN unie et cohésive et une région d’Asie du Sud-Est de paix, de stabilité et de prospérité.



Ils ont promis de travailler en étroite collaboration pour maintenir la solidarité et le rôle central du bloc au milieu des développements complexes dans la région et le monde à l’heure actuelle, ainsi que pour contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde, a-t-il indiqué.