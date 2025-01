La tournée du PM en Europe véhicule des messages importants sur les aspirations du Vietnam

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectueront des visites officielles en Pologne et en République tchèque, participeront à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos (Suisse) et mèneront des activités de travail bilatérales en Suisse du 16 au 23 janvier 2025.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, cette tournée revêt des significations importantes et continue d'affirmer la politique étrangère du Vietnam. Elle contribuera à approfondir les relations avec des partenaires importants, renforçant ainsi la position, le rôle et la responsabilité du Vietnam, véhiculant le message sur la détermination et les aspirations du pays en matière de développement, de mobilisation de ressources internationales pour servir les objectifs de développement national.

Lors d’une interview accordée à la presse, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a indiqué que les visites en Pologne et en République tchèque étaient spéciales dans le contexte du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et ces deux pays (février 1950-2025).

Ce sont deux amis et partenaires traditionnels, a déclaré la vice-ministre, ajoutant qu’au cours de ses visites, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de ces deux pays passeraient en revue les bonnes réalisations de la coopération au cours des 75 dernières années et définiraient de grandes orientations futures pour porter l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme à de nouvelles hauteurs.

Selon Nguyen Minh Hang, les discussions porteront sur des mesures visant à confoliser la confiance politique et à renforcer la coopération dans divers autres domaines tels que l’économie, l’éducation, la culture, le tourisme, l’innovation, la transformation numérique, les énergies renouvelables…

Les activités bilatérales du Premier ministre en Suisse, partenaire de premier rang dans l'Association européenne de libre-échange (AELE), contribueront à renforcer la confiance politique et à approfondir les relations bilatérales entre le Vietnam et la Suisse, propulsant les relations bilatérales vers de nouveaux sommets, a-t-elle affirmé.

D'un point de vue multilatéral, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 55e réunion annuelle du WEF de Davos devra être une opportunité importante pour la communauté internationale et les grandes entreprises de discuter directement avec lui, ainsi que des dirigeants de ministères, départements, agences, localités et sociétés vietnamiennes, d’orientations de développement et de priorités du Vietnam, et d’opportunités que le pays peut apporter aux entreprises dans la période actuelle.

Le Premier ministre transmettra des messages importants sur la détermination, les aspirations et la vision du Vietnam en faveur des objectifs de développement stratégiques au cours des 20 prochaines années, a souligné Nguyen Minh Hang.

La diplomate a affirmé que le voyage d’affaires du Premier ministre ouvrirait de nombreuses opportunités de coopération entre le Vietnam et d’autres pays et de grandes entreprises du monde dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle (IA), le développement de centres financiers internationaux à Ho Chi Minh-Ville, la santé et la pharmacie…

S’agissant des jalons remarquables dans les relations entre le Vietnam et la Pologne, la République tchèque et la Suisse, la vice-ministre a rappelé que la Pologne et la République tchèque figuraient parmi les dix premiers pays au monde à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après son indépendance et que la Suisse avait été l'un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1971.

Tout au long de ses processus de lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, de Renouveau, de développement et d'intégration internationale, le Vietnam a toujours reçu de bons sentiments et des soutiens importants et précieux de la part de ces pays, a-t-elle souligné.

La République tchèque est l'un des premiers États membres de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), a-t-elle affirmé, avant d’indiquer que la Pologne et la République tchèque étaient de grands partenaires commerciaux du Vietnam en Europe centrale et orientale et que la coopération dans de nombreux domaines, dont la défense – sécurité, l’éducation, les sciences et les technologies, la culture, le tourisme et l’emploi, se développait activement.

La Suisse, quant à elle, est un partenaire commercial important du Vietnam en Europe et est le 6e investisseur européen au Vietnam avec un capital social total d'environ 2,1 milliards de dollars. La coopération dans des domaines tels que l'éducation-formation, les sciences et les technologies, l'innovation, le développement durable, la culture et le tourisme, a un grand potentiel à promouvoir, a-t-elle estimé.

Sur la base de bonnes relations et de prometteurs potentiels de coopération, la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh devrait promouvoir les relations avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse, créant une transformation forte et une percée dans la coopération dans tous les domaines avec trois partenaires importants du Vietnam en Europe, a conclu Nguyen Minh Hang.-VNA/VI