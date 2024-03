La tournée du PM en Australie et en Nouvelle-Zélande, un succès sur tous les plans

Le voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie et en Nouvelle-Zélande a été un franc succès à tous les égards, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a participé au Sommet spécial ASEAN-Australie, effectué une visite officielle en Australie à l’invitation du Premier ministre australien Anthony Albanese, et s’est rendu en visite officielle en Nouvelle-Zélande à l’invitation de son homologue néo-zélandais Christopher Luxon.

S’adressant au sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé l’ASEAN et l’Australie à redoubler d’efforts pour réaliser des percées dans la coopération économique, commerciale et d’investissement ; le développement des ressources humaines ; et la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation.

Il a déclaré que l’ASEAN et l’Australie devraient rapidement établir des mécanismes de consultation pour discuter de mesures concrètes visant à stimuler le développement des ressources humaines et la coopération en matière de travail.

En ce qui concerne la science, la technologie et l’innovation, il a suggéré que la coopération devrait se concentrer sur le développement de l’économie numérique, la transition verte, l’économie circulaire, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. Il a proposé que l’ASEAN et l’Australie réfléchissent à la possibilité de négocier un Accord bilatéral sur l’économie numérique.

Le Sommet spécial ASEAN-Australie commémorant le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Australie, s’est achevé le 6 mars par l’adoption de la "Déclaration de vision des dirigeants ASEAN-Australie – Partenaires pour la paix et la prospérité" et la "Déclaration de Melbourne – Un partenariat pour l’avenir".

A l’occasion du sommet, les 5 et 6 mars à Melbourne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré tous les dirigeants des pays membres de l’ASEAN, du Timor-Leste, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, ainsi que le secrétaire général de l’ASEAN.

La participation du Vietnam au sommet a contribué à promouvoir le rôle du Vietnam dans les relations ASEAN-Australie, et en même temps, à travers l’ASEAN, à promouvoir les relations bilatérales Vietnam-Australie pour qu’elles se développent de manière de plus en plus substantielle et efficace dans les temps à venir, a indiqué le chef de la diplomatie.

En Australie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese ont convenu d’élever les relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique intégral.

Les deux Premiers ministres ont convenu de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre six orientations majeures : une confiance politique et diplomatique renforcée et plus stratégique, une coopération économique, commerciale et d’investissement plus inclusive, substantielle et efficace, ainsi qu’une coopération scientifique et technologique accrue, l’innovation, la transformation numérique et la transformation verte, les échanges populaires plus étendus et sincères, une compréhension et un partage plus grands sur la coopération en matière de défense et de sécurité nationales.

Au cours de la visite, les ministères et branches des deux pays ont signé 13 documents de coopération dans différents domaines. Les universités des deux pays ont également signé neuf accords de coopération.

En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec le Premier ministre Christopher Luxon et a rencontré un certain nombre de hauts dirigeants néo-zélandais. Grâce à cette visite, les deux parties ont renforcé la confiance politique, la compréhension mutuelle, ainsi que la coopération dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de l’éducation et des échanges entre les peuples, et ont ouvert ensemble des opportunités de coopération dans de nouveaux domaines tels que la réponse au changement climatique et la transformation numérique, a fait savoir le ministre Bui Thanh Son.

Les deux parties ont également convenu de redoubler d’efforts pour porter le chiffre des échanges commerciaux à 2 milliards de dollars cette année les investissements bilatéraux à 500 millions de dollars, et d’œuvrer pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région.

A cette occasion, les ministères et branches des deux parties ont signé trois documents de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’économie et du commerce, et des finances.

La tourné du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ces deux pays a été fructueuse à tous égards et a constitué un jalon important dans les relations entre le Vietnam et les deux pays, a conclu le ministre Bui Thanh Son. – VNA/VI