La tournée du leader Tô Lâm, grand jalon dans les liens avec l’Indonésie, l’ASEAN et Singapour

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

La visite d’État en Indonésie, la visite officielle au Secrétariat de l’ASEAN à Jakarta et la visite officielle à Singapour, du 9 au 13 mars, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne ont été un franc succès, atteignant tous les objectifs fixés et marquant une étape importante dans les relations du Vietnam avec ces pays et le groupe, a déclaré le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Dans son interview accordée à la presse, Bui Thanh Son a souligné l’importance des déplacements du chef du Parti, affirmant que l’Indonésie, Singapour et le Secrétariat de l’ASEAN accordaient une grande importance à ces visites, réservant au secrétaire général, à son épouse et à la délégation vietnamienne un accueil des plus dignes, accompagné de programmes de travail concrets.



Bui Thanh Son a indiqué qu’il s’agissait de la première visite d’un Secrétaire général vietnamien en Indonésie depuis près de huit ans, à Singapour depuis près de 13 ans, et du premier déplacement officiel au Secrétariat de l’ASEAN. Il a souligné que les visites du leader du Parti marquaient des étapes historiques, le Vietnam ayant simultanément renforcé ses relations avec deux pays membres de l’ASEAN, approfondissant ainsi sa coopération avec eux et contribuant davantage à la communauté de l’ASEAN. À ce jour, le Vietnam est le seul pays de l’ASEAN avec lequel l’Indonésie et Singapour ont établi un partenariat stratégique global.



L’importance historique de cette visite réside également dans le fait qu’il s’agit de la première visite d’un secrétaire général du PCV au Secrétariat de l’ASEAN, soulignant l’importance stratégique du bloc pour le Vietnam et réaffirmant la politique constante du Vietnam visant à apporter des contributions plus proactives et responsables à la cause commune de l’ASEAN, a-t-il souligné.

Au cours de ces visites, le secrétaire général Tô Lâm a participé à plus de 40 activités, dont des réunions, des discussions, des dialogues et des engagements, des discours politiques, des rencontres avec la communauté vietnamienne et des visites de plusieurs institutions économiques et culturelles des deux pays. À cette occasion, les ministères, secteurs, localités et entreprises vietnamiens et leurs homologues des deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans de nombreux domaines tels que l’éducation et la formation, la lutte contre la criminalité transnationale, la pêche, l’économie numérique, la transformation numérique, la transition verte et la finance.

Pour l’Indonésie, s’appuyant sur l’amitié traditionnelle fondée par les présidents Hô Chi Minh et Sukarno, et partageant de nombreuses similitudes historiques et culturelles, des valeurs communes et une vision commune de devenir une nation développée et à revenu élevé d’ici 2045, les deux parties ont convenu de transformer leurs relations en un partenariat stratégique global, marquant ainsi une étape importante dans leurs 70 ans de relations diplomatiques et leurs 10 ans de partenariat stratégique.



Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la confiance politique et d’élaborer rapidement un plan d’action pour mettre en œuvre et renforcer efficacement la coopération dans tous les domaines. approfondir la collaboration économique afin d’atteindre rapidement l’objectif de 18 milliards de dollars de chiffre d’affaires ; renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité ; et élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’innovation, la transition énergétique, le développement des écosystèmes de véhicules électriques, le commerce électronique, la livraison intelligente, les paiements numériques, les sciences et technologies, la transformation numérique, l’IA et les produits halal. Les dirigeants des deux pays ont également convenu de renforcer les échanges interpersonnels, notamment entre les jeunes.



Bui Thanh Son a déclaré que la visite du secrétaire général Tô Lâm démontrait clairement le rôle crucial de l’ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam, réaffirmant l’engagement du Vietnam à continuer de contribuer de manière responsable à la construction de la communauté de l’ASEAN, d’autant plus que le groupe s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de développement avec une attitude proactive et une volonté de s’adapter à toutes les opportunités et à tous les défis.



Coïncidant avec le 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, la visite du leader du PCV revêt une importance capitale. Elle reflète la volonté constante du Vietnam de rejoindre l’ASEAN, de faire preuve de proactivité, de positivité et de responsabilité, et de toujours tout mettre en œuvre pour une communauté ASEAN unie, autonome et prospère. Elle réaffirme également que l’ASEAN demeure la priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam dans la nouvelle ère, a souligné Bui Thanh Son.



Par ailleurs, les hauts dirigeants vietnamiens et singapouriens ont affirmé leur ferme engagement et leur priorité absolue à approfondir l’amitié et la confiance mutuelle entre les deux pays, tout en élargissant la coopération dans les secteurs existants. Le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong ont convenu de transformer les relations bilatérales en un partenariat stratégique global, insufflant ainsi un nouvel élan à la collaboration globale des deux pays.



Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique, d’élargir et d’approfondir les liens économiques, commerciaux et d’investissement, de faire progresser la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l’innovation, de l’économie verte et des énergies propres, et de renforcer la collaboration dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la culture, de l’éducation, du tourisme et des échanges interpersonnels. Les deux pays développeront également le réseau de parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) selon le modèle VSIP 2.0, en mettant l’accent sur l’innovation, le développement sobre en carbone et la transformation numérique. Par ailleurs, les échanges culturels, sportifs et entre jeunes seront encouragés afin de renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.



Lors de leurs entretiens et réunions, le leader du PCV et les dirigeants indonésien, singapourien et du Secrétariat de l’ASEAN ont convenu de renforcer la coordination au sein des forums régionaux et mondiaux, et de collaborer étroitement avec les États membres du bloc afin d’intensifier la coopération en vue de la construction réussie de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN.

Bui Thanh Son a déclaré que ces voyages ont contribué à renforcer la solidarité et le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale. En tant que membres fondateurs du bloc et deux de ses économies les plus développées, l’Indonésie et Singapour sont des partenaires clés pour assurer la cohésion de l’ASEAN face aux défis extérieurs. L’Indonésie, avec sa vaste économie de marché intérieure, et Singapour, avec son modèle économique axé sur l’exportation, la haute technologie et l’innovation, et sa position de pôle d’innovation régional, sont bien placés pour soutenir les aspirations de croissance du Vietnam dans sa nouvelle ère d’essor national.



En outre, ces visites ont renforcé les liens entre le PCV et les partis au pouvoir et les partis politiques en Indonésie et à Singapour, offrant ainsi une base politique solide aux relations bilatérales du Vietnam avec les deux nations, a ajouté le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères.



Il a déclaré qu’avec de tels résultats tangibles, la priorité immédiate est de concrétiser les nouveaux cadres de partenariat en élaborant rapidement des plans d’action directeurs pour mettre en œuvre les partenariats stratégiques globaux du Vietnam avec l’Indonésie et Singapour.



Bui Thanh Son a ajouté que, sur la base de ces plans d’action, les ministères et secteurs concernés doivent rapidement établir des programmes de coopération détaillés pour dialoguer avec leurs homologues. Tout en continuant de promouvoir les domaines de collaboration traditionnels, il convient également de prêter attention aux domaines émergents tels que l’économie verte, l’innovation, les sciences et technologies, la transformation numérique et les énergies vertes.



Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères a également déclaré qu’il est essentiel d’examiner, de suivre et d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de ces plans et programmes afin de garantir que les accords se traduisent effectivement en actions concrètes, apportant des avantages concrets et soutenant la réalisation des objectifs de développement pour la nouvelle période.



Concernant l’ASEAN, Bui Thanh Son a recommandé au Vietnam de continuer à jouer un rôle proactif et responsable, en collaborant avec les autres États membres pour renforcer la solidarité, la résilience et la centralité du bloc, et pour approfondir l’intégration régionale à travers divers cadres de coopération, notamment la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN et ses plans stratégiques qui débuteront en 2026.



Il a ajouté que le Vietnam devrait également promouvoir activement ses initiatives clés, notamment le Forum sur l’avenir de l’ASEAN, donner davantage la priorité aux efforts visant à rapprocher la Communauté de l’ASEAN de ses populations, de ses entreprises et de ses localités, et capitaliser sur les avantages apportés par le bloc, notamment en termes de coopération en matière d’investissement et de commerce, afin de mobiliser davantage de ressources pour le développement socio-économique national. - VNA/VI