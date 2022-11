La Thaïlande tient une cérémonie d’accueil du président Nguyên Xuân Phuc

Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha et son épouse ont présidé mercredi après-midi 16 novembre à Bangkok une cérémonie de bienvenue solennelle en l’honneur du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, de l’épouse de celui-ci et de la haute délégation vietnamienne.

e président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à droite), accompagné du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha, passe en revue la garde d’honneur de l’Armée royale thaïlandaise. Photo: VNA

A leur arrivée à la Maison du gouvernement thaïlandais, ils sont venus saluer et serrer la main du couple présidentiel vietnamien. Le Premier ministre Prayuth Chan-o-cha a invité le président Nguyên Xuân Phuc à monter sur l’estrade d’honneur et la fanfare a exécuté les hymnes nationaux des deux pays.Après le salut aux drapeaux nationaux, vietnamien et thaïlandais, les deux dirigeants ont passé en revue la garde d’honneur de l’Armée royale thaïlandaise et sont allés saluer les officiels présents à la cérémonie de bienvenue.Le président Nguyên Xuân Phuc est le premier dirigeant étranger à effectuer une visite officielle en Thaïlande au seuil de la 29 réunion des dirigeants économiques de l’APEC, du 16 au 19 novembre, à Bangkok.Il s’agit de sa première visite en Thaïlande en tant que président vietnamien, ainsi que de la première visite d’un dirigeant vietnamien clé en Thaïlande depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et la pandémie de Covid-19.Cette visite officielle est l’occasion pour les dirigeants des deux pays de s’échanger sur les orientations majeures afin d’améliorer davantage l’efficacité leur coopération dans le commerce, l’investissement, la culture, l’éducation, les sports, les échanges populaires; et d’élargir les liens vers les domaines potentiels tels que l’économie numérique, la transformation numérique et l’économie verte.Parallèlement à cela, elle véhicule un message de la ferme volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir constamment le partenariat stratégique renforcé Vietnam - Thaïlande, contribuant au renforcement d’unité de l’ASEAN, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, a déclaré que la visite revêt une signification importante pour les deux pays, marquant la reprise officielle des visites mutuelles pour renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme.Au cours des dernières années, les deux pays ont connu des progrès remarquables dans leur coopération, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.L’an dernier, la Thaïlande était le plus grand partenaire commercial du Vietnam dans l’ASEAN, tandis que le Vietnam était le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande dans le bloc régional. La Thaïlande s’est classée 9e sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam. Des progrès positifs ont été observés dans le tourisme bilatéral, les liens culturels et les échanges populaires.Au premier semestre de cette année, le Vietnam a accueilli près de 40.000 touristes thaïlandais tandis qu’environ 130.000 touristes vietnamiens ont visité la Thaïlande. Actuellement, 18 villes et provinces vietnamiennes ont des accords de coopération avec des localités thaïlandaises. Un grand nombre de Vietnamiens vivent et travaillent en Thaïlande et ont remarquablement contribué aux relations bilatérales.Après la cérémonie de bienvenue, le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Prayuth Chan-o-cha, à la tête des deux hautes délégations vietnamienne et thaïlaidaise, ont entamé leur entretien. – VNA/VI