La Thaïlande reconnaît et apprécie la secte bouddhiste vietnamienne

Le directeur du Département des affaires religieuses du ministère thaïlandais de la Culture, Theetat Phimpha, lit les ordinations du roi. Photo : VNA

La cérémonie de réception d'ordinations du roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua pour neuf dignitaires bouddhistes, dont le vénérable Thich Tinh Lien - chef de la secte Annamnikaya-An Nam tông, a eu lieu le 28 juillet à la pagode Khanh Van, à Bangkok.



Parmi les neuf dignitaires bouddhistes honorés figurent également les bonzes gérants de plusieurs pagodes vietnamiennes en Thaïlande, que sont les pagodes Pho Phuoc, Khanh Van, Thuy Ngan, Khanh Tho, Phuoc Dien, Ngoc Thanh, Hoi Khanh, Hung Thanh et Hung Phuoc.





Lors de la cérémonie, le directeur du Département des affaires religieuses du ministère thaïlandais de la Culture, Theetat Phimpha, a lu les ordinations du roi. L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, ainsi que de nombreux bouddhistes, étaient également présents et ont félicité le vénérable Thich Tinh Lien et les bonzes de la secte An Nam tông.



Il s'agissait là d'un événement important pour la secte bouddhiste vietnamienne, continuant à affirmer la reconnaissance et l’appréciation de la Famille royale et du gouvernement thaïlandais. -VNA/VI