La Thaïlande, grande pourvoyeuse de touristes à Thua Thiên-Huê

Le secteur du tourisme de la province de Thua Thiên-Huê (Centre) promeut l’exploitation du marché touristique thaïlandais par voie aérienne. De nombreux voyagistes thaïlandais sont venus à Huê pour enquêter et lancer de nouveaux tours.

L’ancienne capitale impériale de Huê, dans la province centrale de Thua Thiên-Huê, est l’un des sites les plus appréciés des touristes étrangers.

Pendant la période 2010 - 2015, les Thaïlandais ont toujours été en tête du nombre des visiteurs internationaux dans la province de Thua Thiên-Huê, avec près de 677.000 par an, représentant plus de 16% du total.

En 2020, alors que l’épidémie de Covid-19 éclatait fortement, cette localité accueillait plus de 46.000 Thaïlandais, soit 11,4% du total et 2e en nombre derrière les Sud-Coréens.



Selon les évaluations de l’Agence du tourisme de Thua Thiên-Huê, depuis que le pays s’est rouvert aux touristes internationaux, les Thaïlandais se classent au 1er rang.



Le directeur du Centre d’information sur la promotion du tourisme de Huê, Truong Thanh Minh, a affirmé que les Thaïlandais sont des touristes traditionnels, potentiels et importants de la localité. La Thaïlande est considérée comme l’un des plus importants viviers de touristes à Huê pour ces 5 à 10 prochaines années.



Le président de l’Association provinciale du tourisme, Do Ngoc Co, a estimé que parallèlement à dynamiser les vols reliant la Thaïlande aux provinces du Centre du pays, notamment Huê, Da Nang et Quang Nam, cette localité doit lancer des programmes de promotion touristique en Thaïlande.

Actuellement, le Département provincial du tourisme se concentre sur la construction de programmes touristiques destinés aux touristes thaïlandais. D’autre part, la province accélère la connexion avec la ville de Da Nang et les provinces de Quang Nam, Quang Binh et Quang Tri dans la diversification de ses produits et services touristiques. – CPV/VNA/VI