La tempête tropicale Wipha se dirige vers le Vietnam, mesures d'urgence activées

La tempête tropicale Wipha se rapproche du Nord du Vietnam. Sa trajectoire erratique incite la province de Quang Ninh et la ville portuaire de Hai Phong à se préparer d'urgence afin de protéger les habitants, les infrastructures et les actifs économiques avant son arrivée prévue.



À Quang Ninh, les habitants renforcent les toits, sécurisent les radeaux d'aquaculture et dirigent les bateaux de pêche vers des ports sûrs. Les bateaux de tourisme ont été relocalisés dans des abris anti-tempête désignés pour protéger les visiteurs et les opérateurs.



Les forces compétentes ont émis une directive urgente suspendant les autorisations de départ des bateaux de passagers dans la province.





À Hai Phong, ville côtière animée, les autorités ont activé une intervention d'urgence dès 13 heures le 20 juillet, en coordination avec les agences, les communes, les quartiers et les zones économiques spéciales.



Le Comité populaire municipal a déclaré avoir déployé des plans d'urgence dès le 19 juillet à 18 heures, adaptés au niveau de risque de chaque zone. La ville a placé 1 657 navires et 4 668 membres d'équipage dans des mouillages sûrs et a émis des alertes à près de 9 900 cages d'aquaculture et à plus de 16 000 touristes sur l'île de Cat Ba, dont environ 2 500 étrangers.



Tous les navires restent en communication avec les autorités, aucun n'étant bloqué dans la zone de danger de la tempête, a indiqué le comité. Dans la zone maritime de Hai Phong, 71 navires transportant 690 membres d'équipage sont ancrés en toute sécurité.



Des plans d'évacuation sont prêts pour les zones basses, côtières et riveraines de 114 communes, quartiers et zones spéciales.



Les inspecteurs ont inspecté 180 immeubles d'habitation anciens, classant 59 d'entre eux comme étant de catégorie D, le niveau de risque le plus élevé en matière de défaillance structurelle. Pour se protéger des vents violents, la ville a coupé et étayé des arbres urbains pour empêcher les branches de perturber la circulation, les lignes électriques ou de détruire les chantiers de construction. - VNA/VI