La technologie publicitaire dynamise le tourisme

Outre les politiques et programmes incitatifs destinés à attirer les touristes, les stratégies commerciales et marketing ont joué un rôle clé dans le succès du tourisme vietnamien en 2025.

L'année dernière a été une année faste pour le tourisme vietnamien, avec un nombre record de 21,2 millions d'arrivées internationales. Ce chiffre a marqué un tournant décisif pour le secteur, dépassant de près de 18 % le pic pré-pandémique de 2019.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, cette croissance a été alimentée par une combinaison performante de marchés, avec une forte progression de l'Inde (+48,9 %), du Cambodge (+44,8 %), de la Chine (+41,3 %) et du Japon (+14,4 %).

Parmi les visiteurs étrangers, la Russie s'est imposée comme le principal marché émetteur à la croissance la plus rapide en 2025. Avec près de 690 000 arrivées, le marché a enregistré une hausse spectaculaire de 197 % par rapport à 2024, dépassant officiellement le record pré-COVID de 647 000 arrivées établi en 2019.

Ce succès est attribué aux efforts déployés par le pays et les entreprises du secteur.

Thu Nguyen, experte en stratégie AdTech et développement commercial chez Yango Ads, a déclaré que la véritable histoire de 2025 réside dans un changement structurel, avec une transition d'une croissance axée sur le volume vers un modèle fondé sur l'intention de l'utilisateur et une précision basée sur les données.

Thu Nguyen a cité un rapport de l'Association russe de l'industrie du voyage (RTI) indiquant que le Vietnam a consolidé sa position de destination de choix pour les voyages à forfait en 2025, grâce à des politiques de visas favorables et à un réseau étendu de vols directs et charters.

La reprise rapide des vols charters au départ de Moscou et d'autres grandes villes russes vers des plateformes comme Cam Ranh et Phu Quoc a permis d'absorber cet afflux. Pour les voyageurs russes, le Vietnam s'est imposé comme une alternative tout compris compétitive, alliant un climat chaud toute l'année, une sécurité adaptée aux familles et un rapport qualité-prix avantageux – des atouts qui ont modifié leurs préférences de voyage, les détournant des destinations européennes traditionnelles pendant la saison hivernale.

Selon Thu Nguyen, cette hausse remarquable illustre parfaitement l'évolution du rôle des technologies publicitaires (AdTech). Auparavant, le tourisme s'appuyait sur des promotions saisonnières générales basées sur la nationalité.

En 2025, l'infrastructure moderne des AdTech a permis aux acteurs du secteur de dépasser le ciblage démographique général pour s'orienter vers des signaux comportementaux et contextuels. En identifiant les utilisateurs recherchant activement des destinations ensoleillées pour l'hiver, les familles comparant des séjours long-courriers ou les voyageurs consultant du contenu sur le tourisme de bien-être, les AdTech ont agi comme un filtre de précision, explique-t-elle.

Ce ciblage comportemental a permis de garantir que le Vietnam apparaisse en tête des préoccupations des segments à forte intention de voyage, tels que les familles et les personnes en quête de bien-être recherchant des séjours de 10 à 28 jours, bien avant leur réservation.

En ciblant les voyageurs à fort pouvoir d'achat intéressés par des destinations comme Nha Trang, la publicité numérique a permis de s'assurer que les visiteurs arrivaient « pré-qualifiés ». Ces voyageurs sont statistiquement plus susceptibles de voyager en groupe, de réserver des hébergements de catégorie supérieure et de dépenser bien plus que pour les visites touristiques classiques.

La politique touristique du Vietnam a maintes fois insisté sur la nécessité de passer d'un tourisme de masse à un tourisme offrant une valeur ajoutée par visiteur plus élevée.

Selon Thu Nguyen, la publicité numérique est devenue l'un des outils les plus pratiques pour mettre en œuvre cette stratégie, en permettant une diversification du marché sans duplication des dépenses et une découverte basée sur l'intention du voyageur plutôt que sur sa nationalité.

Cette évolution technologique reflète une orientation plus large du gouvernement vers la numérisation, soutenue par le lancement de la plateforme touristique nationale « Visit Vietnam ». Alors que la plateforme fournit l'infrastructure de données unifiée nécessaire à une prise de décision fondée sur les données, les plateformes AdTech agissent comme de véritables multiplicateurs de politiques, traduisant les intentions stratégiques en résultats concrets et évolutifs en temps réel.

Le succès de 2025 démontre que lorsque les stratégies numériques respectent les intentions des utilisateurs, il en résulte un modèle de croissance plus prévisible.

Attirer des voyageurs à fort potentiel n'est que la première étape. À mesure que l'écosystème mûrit, l'attention doit désormais se porter sur la dernière étape de l'expérience touristique.

Le succès en 2026 dépendra de la capacité du Vietnam à continuer de fluidifier le parcours du voyageur – en s'attaquant à des aspects critiques tels que l'interopérabilité des passerelles de paiement et la fluidité des services numériques – afin de garantir que les intentions globales se traduisent pleinement par un impact concret et significatif sur le terrain, a déclaré Thu Nguyen. - VNA/VI