La Suisse soutient le tourisme durable au Vietnam

Photo : VNA

La cérémonie de lancement du projet « Tourisme suisse pour le développement durable au Vietnam » (ST4SD) s'est tenue le 28 février à Hanoï.



L'événement a été organisé par l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Suisse et l'ambassade de Suisse au Vietnam. Il a réuni des représentants des autorités des provinces vietnamiennes de Ha Giang, Quang Nam et Dong Thap, ainsi que ceux d’institutions de formation et des experts du tourisme.



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur suisse au Vietnam, Thomas Gass, a annoncé que le gouvernement suisse s'engageait à fournir une aide non remboursable de 3,6 millions de francs suisses (soit plus de 101 milliards de dôngs), issue d’aides publiques au développement (APD), pour la mise en œuvre du projet.



Dans le cadre de l'événement, l'ambassadeur Thomas Gass et le directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Ha Van Sieu, ont signé une lettre d'échange affirmant leur engagement à fournir et recevoir ces fonds non remboursables, marquant ainsi le lancement officiel du projet, dont l'objectif est de soutenir la reprise du secteur touristique vietnamien après la pandémie de COVID-19 et le traitement des défis du développement durable du tourisme.



Le projet, prévu sur la période 2024-2027, sera mis en œuvre d'abord dans trois provinces pilotes – Ha Giang, Quang Nam et Dong Thap – avant une éventuelle extension à Hue, Can Tho et Hanoï.



Il s'articule autour de trois volets principaux : 1. Mise en place d'un mécanisme de dialogue public-privé aux niveaux national, régional et provincial, ainsi que l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs de développement touristique pour améliorer la compétitivité du Vietnam. 2. Formation et perfectionnement des compétences des ressources humaines du secteur du tourisme et de l’hôtellerie. 3. Soutien aux initiatives de développement touristique durable et sensibilisation des entreprises aux normes du tourisme vert.



Nguyen Trung Khanh, chef de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que le Vietnam avait connu une reprise touristique encourageante après la pandémie, avec une hausse de 37 % du nombre de touristes étrangers en 2024 par rapport à 2023.



Lors du lancement d'un projet, l'ambassadeur de Suisse au Vietnam a souligné que le pays dispose de nombreux atouts pour le développement du tourisme, notamment des paysages naturels variés et majestueux ainsi qu’une richesse culturelle unique, mais que le défi reste d’exploiter pleinement ce potentiel tout en garantissant un développement durable, en préservant l’identité culturelle et en protégeant l’environnement.



Soulignant l’expérience de la Suisse de plusieurs siècles dans le tourisme durable, le diplomate s'est dit convaincu que les enseignements tirés par la Suisse pourraient aider le Vietnam à atteindre ses objectifs en la matière. -VNA/VI