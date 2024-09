La Suisse aide le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi

Le niveau de l'eau du fleuve Rouge a augmenté, submergeant les zones riveraines de la ville de Yen Bai, dans l'après-midi du 9 septembre. Photo : VNA

La Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) a annoncé le 12 septembre qu'elle enverrait 6 experts de l'Aide humanitaire suisse au Vietnam et fournirait un million de francs suisses pour soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi.



Selon cette annonce, les experts, notamment en matière d'eau et d'assainissement, d'abris d'urgence et d’atténuation des risques de catastrophe, aideront le gouvernement vietnamien à évaluer les besoins et à élaborer des réponses à court et moyen termes.



La DDC se prépare également à envoyer du matériel de secours, dont 300 tentes familiales et deux systèmes de distribution d'eau capables de desservir 10.000 personnes. Dans un avenir proche, la DDC prendra également contact avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour livrer aux régions touchées des biens essentiels donnés par la Suisse. La DDC a par ailleurs prévu un million de francs pour venir en aide aux personnes touchées par le typhon et les inondations.



Selon les évaluations, le Vietnam est un pays prioritaire pour le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), qui envisage de réaffecter certaines activités pour répondre aux besoins découlant de la catastrophe.



Le typhon Yagi a causé de lourds dégâts dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, provoquant des inondations dans de nombreuses villes et régions ainsi que d'importants glissements de terrain. Les zones montagneuses sont particulièrement touchées. Les autorités vietnamiennes ont lancé un appel au soutien international.



La DDC estime que le processus d'évacuation de personnes et d'autres mesures préventives prises par les autorités ont contribué à réduire le nombre de victimes. Cependant, des milliers de personnes ont été déplacées et des centaines sont mortes ou portées disparues. Selon la DDC, le Vietnam n'avait pas été confronté à une catastrophe naturelle d'une telle ampleur depuis plus de trois décennies. -VNA/VI