Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan. Photo: VNA

La Suède attache une grande importance aux relations avec le Vietnam et souhaite renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'innovation, de la transformation numérique, de la transition verte, de la réponse au changement climatique et du développement durable.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson lors de son entretien avec la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan, en visite officielle en Suède. Il a aussi souligné l'importance de cette visite qui a lieu à l'occasion de la commémoration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a également salué les grands succès du Vietnam en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale ces derniers temps.

Pour sa part, Vo Thi Anh Xuan a souligné que la Suède était le premier pays d'Europe occidentale à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam à partir de 1969 et aussi à fournir une assistance non remboursable au Vietnam de manière consécutive depuis le début des années 70 du 20e siècle pour un montant total de plus de trois milliards de dollars. Le Vietnam affirme prendre en haute considération la consolidation et l'élargissement des relations d'amitié traditionnelle et de bonne coopération avec la Suède, a-t-elle noté.

En termes de coopération économique, la vice-présidente a remercié la Suède, l'un des pays qui ont ratifié l'Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne (EVIPA) de nouvelle génération. Elle a demandé au gouvernement de continuer à encourager les entreprises nationales à promouvoir les investissements au Vietnam dans les domaines où la Suède a des atouts et dont le Vietnam a des besoins, en particulier les énergies renouvelables, l'économie circulaire et les infrastructures.

De même, elle s'est dite confiante que Stockholm soutiendrait le Vietnam dans la réforme du modèle de croissance économique associé à l'innovation, un domaine dans lequel le pays européen possède les plus grands atouts.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction pour le développement fructueux des relations bilatérales après plus d'un demi-siècle d'établissement de leurs relations diplomatiques. Sur la base des bons résultats de la coopération bilatérale durant ces 55 dernières années, ils sont convenues d'approfondir davantage leurs relations bilatérales à l'avenir, notamment en favorisant l'échange de délégations de haut niveau et en continuant à se coordonner étroitement dans les forums régionaux et internationaux et dans le cadre de la collaboration entre l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)-Union européenne.

En outre, les deux parties ont préconisé d'intensifier la coopération dans les secteurs de l'innovation, de la science, de la technologie, de la culture, du tourisme et des échanges entre les deux peuples.

Abordant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, elles ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade des tensions dans certaines régions du monde et ont réaffirmé leur point de vue sur le soutien à la recherche de solutions pacifiques à long terme aux conflits, sur la base du respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et le droit international.

Auparavant, Vo Thi Anh Xuan et Ulf Kristersson ont assisté à la cérémonie de remise de deux Protocoles d'accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et entre le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère des Affaires étrangères de Suède. -VNA/VI