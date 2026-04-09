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La structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2026-2031

La structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2026-2031comprend 14 ministères et 3 organes au niveau ministériel, approuvée le 7 avril 2026, lors de la première session de la 16e Assemblée nationale.
    

 

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