La star culinaire de YouTube, Mark Wiens, révèle cinq plats incontournables à Hanoï

L'influenceur culinaire renommé Mark Wiens, qui compte 10 millions d'abonnés sur YouTube, a récemment mis en ligne une vidéo présentant cinq aliments incontournables pour ceux qui visitent Hanoï.

Avec environ 10 millions d'abonnés et un nombre total de vues vidéo cumulées d'environ 2,5 milliards, l'influence de Mark Wiens en ligne est substantielle. Photo : Mark Wiens

La vidéo a été réalisée lors de sa récente visite dans la capitale.

Sur sa chaîne YouTube, Wiens a partagé qu'il avait passé du temps avec un expert en gastronomie pour goûter certaines spécialités locales ainsi que des plats "extrêmes".

Le vlogueur a suggéré cinq délicieux plats vietnamiens à ne pas manquer lors d'une visite à Hanoï, à savoir Xôi xéo (riz gluant vietnamien aux haricots mungo), bún riêu (soupe de nouilles au crabe), bún chả (vermicelles de riz au porc grillé et herbes fraîches), bún ốc (soupe de vermicelles d'escargots) et chả rươi (omelette aux arénicoles).

Né en 1986, Wiens est actuellement l'un des vlogueurs culinaires les plus populaires au monde. La star de la gastronomie américaine réside en Thaïlande et utilise sa chaîne YouTube pour présenter divers contenus culinaires du monde entier.

