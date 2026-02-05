La souveraineté sur Hoàng Sa se réaffirme et s’affiche en grand à Dà Nang

Le Comité populaire de la Zone spéciale de Hoàng Sa à Dà Nang (Centre) a inauguré à son siège la plaque officielle commémorant le succès du 14e Congrès national du Parti et le 96e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930 – 2026).

Cette plaque revêt une importance politique, historique et juridique considérable et contribue à réaffirmer fermement la souveraineté du Vietnam sur l’archipel de Hoàng Sa (Paracels). Il renforce également la sensibilisation, l’éducation et les actions de communication du public concernant le patriotisme et la responsabilité de protéger la souveraineté maritime.

Lors de la cérémonie, Trân Nam Hung, vice-président du Comité populaire de Dà Nang, a déclaré que la gestion de Hoàng Sa par l’État est une mission politique d’une importance capitale qui a été confiée à Dà Nang par le gouvernement central.

Dans ce contexte, la ville a constamment maintenu ses activités de gestion publique, la préservation et la mise en valeur des documents historiques et juridiques, ainsi que l’intensification de la communication interne et externe, en conjuguant fondements juridiques et preuves historiques avec culture, éducation et diplomatie populaire pour la défense de sa souveraineté maritime.

Au cours de ce processus, le Comité populaire de la Zone spéciale de Hoàng Sa a joué un rôle clé dans la gestion et la promotion de l’histoire et de la culture de la région, faisant de Hoàng Sa une référence en matière d’éducation à la souveraineté.

En 2019, la Maison d’exposition de Hoàng Sa a été reconnue comme destination touristique, rapprochant ainsi l’archipel de la population locale et des visiteurs internationaux.

Dans le développement global de Dà Nang, Hoàng Sa occupe une place particulière, sacrée et irremplaçable. Il ne s’agit pas simplement d’une entité administrative, mais d’un symbole de la souveraineté nationale et de la persévérance du peuple vietnamien tout au long de son histoire d’édification et de défense du pays.

Le 1er juillet 2025, Hoàng Sa été officiellement désignée zone spéciale, témoignant de l’attention et de l’engagement du gouvernement central envers cette région stratégique.

Trân Thi Kim Hoa, directrice du Département des affaires intérieures de Dà Nang et présidente du Comité populaire de Hoàng Sa, a souligné que le nouveau panneau, outre une identification administrative claire, réaffirme la souveraineté du Vietnam sur l’archipel et joue un rôle important dans l’éducation civique et la promotion de l’image de Hoàng Sa auprès des habitants et des touristes.

Le projet comprend un ensemble d’éléments symboliques : un panneau officiel, une stèle de souveraineté inspirée d’un modèle érigé en 1938 par l’administration coloniale française, un mât portant le drapeau national et un mur de pierre orné d’inscriptions en vietnamien et en anglais. Ces inscriptions soulignent que Hoàng Sa fait partie intégrante du territoire vietnamien.

Ce nouveau panneau deviendra un point de repère important pour les visiteurs, contribuant à renforcer le sentiment d’unité et de responsabilité nationales, notamment chez les jeunes, et réaffirmant la détermination du Vietnam à protéger sa souveraineté maritime.

La Maison d’exposition de Hoàng Sa présente également une exposition sur l’installation des stèles de souveraineté, avec des documents historiques et juridiques détaillant le processus de gestion et de défense de la souveraineté sur l’archipel.

Ouverte en mars 2018 sur la rue Hoàng Sa, la Maison d’exposition de Hoàng Sa construite sous forme d’un cachet de la dynastie des Nguyên, accueille gratuitement des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, venant enrichir leurs connaissances sur l’histoire.

À l’intérieur du bâtiment, des centaines de documents, cartes, artefacts et images sont disposés selon les thématiques, illustrant le processus d’établissement de la souveraineté et de la gestion administrative ininterrompue du Vietnam sur l’archipel de Hoàng Sa depuis la dynastie des Nguyên jusqu’à aujourd’hui. – VNA/VI