La souveraineté du Vietnam sur Hoang Sa et Truong Sa est conforme au droit international

Le Vietnam a réitéré que sa souveraineté sur Hoang Sa et Truong Sa est conforme au droit international et aux droits légitimes sur ses eaux territoriales établis conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, a déclaré le 20 juin la porte parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Répondant à une question d'un journaliste concernant la soumission par les Philippines d'une revendication de plateau continental étendu (ECS) en Mer Orientale à la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies (CLPC), Pham Thu Hang a déclaré que les États côtiers, en tant que parties à la CNUDM de 1982, ont le droit de déterminer les limites extérieures de leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM de 1982.

Cependant, lorsqu'ils soumettent leurs demandes d'ECS, les États côtiers doivent respecter les droits et intérêts légaux et légitimes des autres nations côtières concernées ayant des côtes opposées ou adjacentes, a-t-elle déclaré.

En conséquence, le Vietnam affirme tous ses droits et intérêts en vertu du droit international, en particulier de la CNUDM de 1982, et est prêt à discuter avec les Philippines pour rechercher et parvenir à une solution mutuellement bénéfique pour les deux pays, a souligné la porte-parole. -VNA/VI