La souveraineté du Vietnam "doit être respectée"

La souveraineté, les droits souverains et de juridiction sur les mers d’un État établi conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ainsi que les droits et intérêts légitimes des pays riverains , y compris le Vietnam, doivent être respectés, a déclaré samedi 10 juin la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang lors d’une conférence de presse à Hanoi. Photo : VNA

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait ces remarques en commentant une déclaration du 6 juin d’un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères concernant le fonctionnement du groupe de navires de prospection chinois Xiang Yang Hong 10.



Comme ce qui a été affirmé à maintes reprises, le Vietnam dispose de preuves historiques et fondements juridiques suffisants pour affirmer sa souveraineté territoriale sur Truong Sa et Hoang Sa, a-t-elle souligné, ajoutant que le statut juridique de Truong Sa et de ses entités a été clairement défini conformément à la CNUDM de 1982.



Il s’agit d’une manifestation de l’esprit responsable et constructif et d’une contribution concrète des pays concernés à la paix, à la stabilité, à la coopération et à l’état de droit dans la région, y compris la Mer Orientale, a-t-elle conclu.