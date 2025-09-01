La solidarité avec Cuba vient du cœur et habite chaque Vietnamien, dit Luong Cuong

Le président Luong Cuong (droite) et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez au grand meeting marquant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba. Photo : VNA



Le président de la République, Luong Cuong, et son épouse, aux côtés du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et de son épouse, ont assisté au grand meeting marquant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960 – 2 décembre 2025).

L’événement a été organisé par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, en coordination avec les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le Théâtre Ho Guom et l’ambassade de Cuba à Hanoï.

Avant la cérémonie, les deux dirigeants et les invités des deux pays ont visité une exposition photographique et visionné un film documentaire retraçant les grandes étapes des liens bilatéraux au cours des 65 dernières années. L’exposition présentait 65 clichés emblématiques sélectionnés dans les archives de la VNA.

Dans son discours, le président cubain Miguel Díaz-Canel a exprimé l’honneur d’être présent à cette commémoration historique sur le sol vietnamien, d’autant plus qu’elle coïncide avec le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Il a souligné que les luttes héroïques et les victoires éclatantes du peuple vietnamien avaient constitué le socle d’une relation exemplaire, marquée par le soutien inconditionnel de la Révolution cubaine. Rappelant que Cuba fut le premier pays d’Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1960 et le premier au monde à créer un comité de solidarité avec le Sud Vietnam, il a réaffirmé que cet attachement fraternel, résumé dans la phrase historique de Fidel Castro : « Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner jusqu’à son propre sang.», demeurait intact aujourd’hui.

Le dirigeant cubain a salué le soutien constant du Vietnam dans la lutte pour la levée de l’embargo américain et pour que Cuba soit retirée de la liste injuste des pays soutenant le terrorisme. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur aide précieuse en matière de sécurité alimentaire, citant notamment les campagnes de collecte de dons récemment initiées par la Croix-Rouge vietnamienne.

Pour sa part, le président Luong Cuong a rappelé que la date du 2 décembre 1960 constituait un jalon historique, marquant le début d’une relation d’amitié rare et exemplaire dans l’histoire des relations internationales. Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent toujours en mémoire la solidarité fidèle et les soutiens précieux de Cuba dans la lutte pour l’indépendance nationale, ainsi que dans l’œuvre de construction et de défense du Vietnam socialiste d’aujourd’hui. « La solidarité avec Cuba vient du cœur et habite chaque Vietnamien », a-t-il affirmé.

Le chef de l’État vietnamien a mis en avant la coopération étroite et mutuelle entre les deux pays au fil des décennies : du partage du riz et du sucre durant les périodes difficiles, à l’échange de semences, d’animaux d’élevage, de vaccins anti-COVID-19, ou encore à l’assistance vietnamienne dans le développement de la riziculture, de la pisciculture et du café cubains.

La visite du président cubain Miguel Díaz-Canel, de son épouse et de la délégation cubaine de haut niveau à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, a été qualifiée par le président Luong Cuong de nouvelle preuve des relations spéciales entre les deux Partis, deux États et deux peuples.

Il a conclu en réaffirmant que l’amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale Vietnam–Cuba, forgées dans les épreuves les plus difficiles et mises à l’épreuve par les bouleversements mondiaux, restent aujourd’hui intactes, toujours plus profondes et solides. - VNA/VI