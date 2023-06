La soirée musicale "De l'Ouest vers l'Est" attendue à Hô Chi Minh-Ville

Photo: VNA

Une soirée musicale intitulée "De l'Ouest vers l'Est" se tiendra le 25 juin à l'Opéra de Hô Chi Minh-Ville, selon l'Orchestre symphonique de ballet et Opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO).

L'événement vise à honorer deux compositeurs de renommée mondiale, marquant le 150e anniversaire de Sergueï Rachmaninov (1873-1943) et le 70e anniversaire de la mort de Sergueï Prokofiev (1891-1953).

La pianiste Nguyen Bich Tra, le violoniste sud-coréen Jeon Minh, sous la direction du chef d'orchestre Trân Nhat Minh, joueront avec l'Orchestre symphonique de HBSO.