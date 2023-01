La signification de la fleur de pêcher

La fleur de pêcher est considérée comme la quintessence des Cinq Éléments du cosmos (Ngu hành) : Bois, Métal, Feu, Eau, Terre. Elle peut chasser tous les démons et apporter aux gens une vie de paix et de bonheur.

Nhập mô tả cho ảnh

La fleur de pêcher symbolise également la fertilité. Tout le monde souhaite avoir une année heureuse et prospère, une famille heureuse et de bonnes affaires. La fleur de pêcher apporte la confiance et l’espoir pour de bonnes choses à l'avenir.

La fleur de pêcher apporte aussi une nouvelle source de vitalité, une bonne santé…pour la famille. Tout est comme on le souhaite.

La beauté de cette fleur symbolise aussi celle des filles du Nord : tendresse, timidité, beauté.

Tout le monde ne connaît pas pleinement la signification de cet arbre. Mais, une chose est sure, c'est qu’à l'occasion du Têt traditionnel, la décoration de la maison avec une branche de pêcher en fleur est indispensable. Cela est devenu une coutume pour tous les Vietnamiens. - VNA