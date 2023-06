La signature de l'accord de partenariat économique global avec le Vietnam est la priorité absolue des EAU

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mercredi 14 juin à Hanoi le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU), Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les deux parties à se coordonner et se soutenir activement au sein des forums internationaux et régionaux, en particulier dans le cadre des Nations Unies ; se coordonner dans l'organisation d'activités d'échanges culturels et sportifs, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d'achever la négociation de l'accord de partenariat économique global (CEPA) Vietnam - EAU dès que possible, demandé aux EAU de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie et des services halal, contribuant ainsi à l'augmentation du chiffre d'affaires commercial entre les deux pays. Le chef du gouvernement vietnamien a également encouragé les entreprises et le Fonds d'investissement des EAU

à investir et à transférer des technologies dans des domaines d'intérêt commun tels que la logistique, l'immobilier, les services, les infrastructures, l'innovation..., demandant aux EAU de partager leurs expériences, de soutenir le Vietnam dans la construction d’un centre financier international, la transition de l’énergie, la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles...

De son côté, le chef de la diplomatie des EAU, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a affirmé que les hauts dirigeants des EAU considéraient toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région d’Asie-Pacifique. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le commerce et l'investissement, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.

Il a affirmé que la signature du CEPA était la priorité absolue des Émirats arabes unis dans la coopération avec le Vietnam pour créer des percées dans la coopération économique et d'investissement, suggérant les deux parties à travailler en étroite collaboration pour promouvoir l'achèvement rapide des négociations de cet important accord.

Il a également proposé de renforcer la coopération dans de nombreux autres domaines importants de bénéfice mutuelle, tels que les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique, le développement durable, la protection de l'environnement et les échanges de personnes.

Il a espéré que les deux parties renforceraient leur coopération afin de promouvoir l'arrivée de travailleurs vietnamiens plus qualifiés aux EAU dans un proche avenir.