La Semaine touristique "Couleur dorée de Tam Côc - Tràng An" 2023

La Semaine touristique de la province de Ninh Binh (Nord) se tiendra du 27 mai au 4 juin dans la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông, le complexe paysager de Trang An et certaines destinations touristiques de la province.



Cet événement annuel, placé sous le thème "Couleur dorée de Tam Côc - Tràng An", vise à honorer les diverses valeurs du paysage naturel unique de la localité, telles que le complexe paysager de Trang An, reconnu par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial, ainsi qu'à présenter le patrimoine culturel et les valeurs historiques de Hoa Lu, l'ancienne capitale du Vietnam.



La cérémonie d'ouverture est prévue à 7h30 le 27 mai sur la scène installée dans la rizière de Tam Coc, dans la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông.



Cette année, la rizière est cultivée sous la forme de l'image "Ly ngu vong nguyet" (Carpe regardant la lune) des estampes de Hàng Trông, sur une superficie de plus de 95.000 m² long de la rivière de Ngo Dong. L'œuvre d'art de la rizière vise à honorer l'importance de la production agricole et à montrer le désir de paix du pays, des gens riches, des conditions météorologiques favorables et de bonnes récoltes.

La rizière est cultivée sous la forme de l'image "Ly ngu vong nguyet". Photo: VNA



Un certain nombre d'activités intéressantes seront également organisées, notamment une rue piétonne, des visites photo, des visites famtrip pour présenter les produits touristiques de Ninh Binh et une exposition photo présentant la culture de la dynastie des Tran dans le patrimoine Trang An. Les visiteurs pourront profiter de diverses activités culturelles et musicales réalisées par des artistes venant de différentes régions du pays, telles que les marionnettes sur l'eau, le chant Cheo et le chant Xam.



La semaine du tourisme de Ninh Binh est un événement touristique annuel, un produit typique de Ninh Binh, selon Pham Duy Phong, vice-directeur du Service provincial du tourisme.



À travers cet événement, Ninh Binh continue d'affirmer sa marque et sa position en tant que destination sûre et conviviale, votée par de nombreux journaux, magazines et sites Web de voyage célèbres dans le monde. Ninh Binh est l'une des dix destinations idéales pour toute la famille en 2023, et le seul représentant du Vietnam dans le top dix mondial des destinations les plus conviviales.



Cette année, Ninh Binh vise à attirer 5,35 millions de touristes, générant des recettes totales estimées à plus de 5.150 milliards de dôngs (219 millions de dollars), contribuant ainsi à faire du tourisme un secteur économique de pointe de la province et une zone touristique clé du delta du fleuve Rouge et de tout le pays. -VNA/VI