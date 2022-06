La Semaine festivalière de Huê aura lieu du 25 au 30 juin

Après deux ans de rupture en raison de la pandémie de COVID-19, le Festival de Huê est de retour sous une nouvelle forme. Il est un festival «quatre saisons», avec des évènements culturels, artistiques et sportifs qui s’étalent durant toute l’année.

Le point d’orgue sera la Semaine festivalière de Huê qui aura lieu du 25 au 30 juin avec de divers programmes comme des spectacles artistiques, fête de rue "Couleurs culturelles", festival de la bière, programme d’interprétation de chansons du compositeur Trinh Cong Son, fête de l’Ao Dai, festival gastronomique, foire commerciale internationale, séminaires et expositions...

D’après Nguyen Thanh Binh, vice-président du Comité populaire provincial de Thua Thiên - Huê (Centre), la localité organisera le Festival de Huê dans le sens de quatre saisons festives. Pour l’édition de 2022, il y aura près de 50 événements culturels organisés en continu tout au long de l'année par des troupes nationales et internationales pour honorer et promouvoir les caractéristiques culturelles de l'ancienne capitale impériale auprès des habitants locaux et des visiteurs.

Après 20 ans, avec 10 festivals de Huê et 7 festivals des métiers traditionnels de Huê, l’ancienne capitale est devenue une destination incontournable pour les touristes vietnamiens et étrangers.