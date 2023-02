La Semaine de la culture et du tourisme et la Fête du Printemps de la province de Bac Giang

Un numéro artistique lors de l'ouverture de la Semaine de la culture et du tourisme de la province de Bac Giang au Nord 2023 et de la Fête du Printemps dans cette localité. Photo : baoquocte.vn

La Semaine de la culture et du tourisme de la province de Bac Giang au Nord 2023 et la Fête du Printemps dans cette localité ont eu lieu dans la zone touristique éco-spirituelle de Tây Yên Tu (Yên Tu Occidental).

Placée sous le thème «Tây Yên Tu, une terre sacrée», cette édition 2023 a lieu du 2 au 6 février avec des célébrations prévues simultanément dans quatre districts, à savoir Son Dông, Yên Dung, Luc Nam et Luc Ngan.

La province de Bac Giang a créé l’Espace touristique spirituel de Tây Yên Tu afin de promouvoir le bouddhisme et le courant zen de Truc Lâm, a précisé le vice-président du Comité populaire provincial, Mai Son. Bac Giang et ses deux provinces voisines, Quang Ninh et Hai Duong, veulent inscrire leur complexe paysager Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Un dossier est en cours d’élaboration, a-t-il également signalé.

Afin de favoriser le développement du tourisme provincial, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a demandé à Bac Giang de donner la priorité au développement de la culture parallèlement au développement économique et de mobiliser toutes les ressources pour investir dans le développement touristique, sortir de nouveaux produits.

A cette occasion, a eu lieu une procession des Tablettes de bois «Cu trân lac dao phu » depuis la pagode de Vinh Nghiem à la pagode Thuong, à Tây Yen Tu. Avec la participation d’un convoi de 108 véhicules sur un trajet de 70 kilomètres, cette procession a établi le record de la plus grande procession bouddhique au Vietnam, reconnue par l’Organisation des records du Vietnam.

Les Tablettes de bois de la secte bouddhique Truc Lam de la pagode Vinh Nghiem (commune Tri Yen, district Yen Dung) sont les seules gravures xylographiques de bois originaux de la secte bouddhique Truc Lam conservés à la pagode Vinh Nghiem.

Cet ensemble de gravures xylographiques de sutras de Bouddha en han (idéogrammes chinois) et en nôm (idéogrammes vietnamiennes) servit à imprimer les sutras de la secte bouddhiste zen Truc Lâm qui existe encore aujourd’hui.

Ces gravures sur bois ont permis aux chercheurs de lever le voile sur certains mystères du passé, comme l'histoire du bouddhisme vietnamien, les sciences et les techniques, la philosophie, la sociologie et la linguistique.

Depuis la fondation de la secte bouddhique Truc Lam (fin du 13e siècle), le Roi Tran Nhan Tong (1258-1308) a dirigé d'éditer, de graver et de publier certains textes de sutras importants afin de sensibiliser auprès du peuple l'idéologie du bouddhisme en général et celle de vénérables bonzes de la secte bouddhique Truc Lam en particulier. Pourtant, la plupart des planches de bois ont été détruits ou disparus à cause de la guerre et des intempéries.

Le 16 mai 2012, lors de sa 5e réunion du Comité régional Mémoire du monde pour l'Asie et le Pacifique tenue à Bangkok en Thaïlande, l’UNESCO a reconnu les Tablettes de bois de la secte bouddhique Truc Lam de la pagode Vinh Nghiem comme le patrimoine documentaire de l’humanité, en basant sur trois critères: l’authenticité; l'originalité irremplaçable; et la position et rôle dans la région.

Quant à la pagode Vinh Nghiem, elle a été construite sous la dynastie des Ly (1010-1028) sous le règne du roi Ly Thai To (1009 - 1028). En 1964, cette pagode a été classée site national et est devenue site national spécial en 2015. L'un des endroits que les touristes ne peuvent pas manquer est la maison d'archives et d'exposition de ces 3.050 tablettes de bois mentionnées.