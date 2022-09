La Semaine « Découvrir le goût d’Italie » à Ho Chi Minh-Ville

La Semaine « Découvrir le goût d’Italie » a commencé le 29 septembre à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par la compagnie MM Mega Market Vietnam (MM), en collaboration avec le Consulat général d'Italie à Ho Chi Minh-Ville, cet événement lance une série de promotions et d'expériences de la culture culinaire italienne au Vietnam qui se déroulent dans 12 centres MM à travers le pays.

Les unités participant à la Semaine présentent au public des ingrédients typiques indispensables dans la cuisine italienne, à savoir l'huile d'olive Filippo Berio, des nouilles Barilla Spaghetti, des haricots assortis et des champignons Annalisa... ainsi que des produits de marques célèbres telles que les biscuits Balocco, la bière Peroni…

Photo: VNA

Les visiteurs ont la possibilité de déguster les produits de la quintessence de la cuisine italienne, et d'acheter une variété de produits italiens à des prix extrêmement attractifs.

Le PDG de MM, Bruno Jousselin, a déclaré que la promotion des activités commerciales et la communication sur la culture et la cuisine permettait de resserrer et d'approfondir les relations économique et culturelle entre les deux pays.

Clôture le 12 octobre. –VNA/VI