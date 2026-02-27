La secrétaire générale de la Francophonie salue le rôle, la position et les contributions du Vietnam

Le 26 février, au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, l’ambassadrice Nguyen Thi Van Anh a présenté ses lettres de créance à la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, assumant ainsi officiellement ses fonctions de Représentante permanente du Vietnam auprès du Conseil permanent de la Francophonie.

Lors d'une rencontre qui a suivi la cérémonie de présentation des lettres de créance, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a félicité l’ambassadrice Nguyen Thi Van Anh pour sa nouvelle mission. Elle a exprimé son admiration et adressé ses félicitations au Vietnam pour ses réalisations remarquables en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, tout en soulignant le rôle, la position et les contributions du pays au sein de la communauté francophone.

Mme Louise Mushikiwabo s’est dite heureuse et reconnaissante de l’intérêt constant manifesté par les dirigeants vietnamiens pour les Sommets de la Francophonie. Elle a exprimé le souhait que le Vietnam continue de participer au plus haut niveau au 20ᵉ Sommet de la Francophonie, prévu en novembre 2026 au Cambodge.

Évoquant un contexte international et un multilatéralisme confrontés à de nombreux défis, la secrétaire générale a affirmé sa volonté de renforcer, avec le Vietnam et les autres États membres, la coopération et la solidarité afin de mieux servir les intérêts des peuples. Elle a indiqué que la communauté francophone intensifierait sa coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans l’enseignement du français et la coopération économique. Elle a également déclaré attendre avec intérêt sa visite au Vietnam, prévue début mars.

Pour sa part, l’ambassadrice vietnamienne Nguyen Thi Van Anh, également cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a remercié la secrétaire générale Louise Mushikiwabo pour l’affection et le soutien accordés au Vietnam, et lui a transmis les salutations respectueuses des dirigeants vietnamiens à l’adresse de la dirigeante de l’OIF.

L’ambassadrice a informé la secrétaire générale des résultats et du succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Elle a mis en avant la politique étrangère multilatérale du Vietnam, en particulier son orientation en faveur de l’intégration internationale dans le nouveau contexte, réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance à sa coopération avec la communauté francophone et demeure un membre actif et responsable de l’OIF.

Elle s’est engagée à déployer tous ses efforts et à coopérer étroitement avec les autres États membres ainsi qu’avec le Secrétariat de l’OIF afin de renforcer la coopération entre le Vietnam et la communauté francophone, d’accroître la participation du Vietnam aux forums francophones, de promouvoir le rôle et l’image de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique et de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs communs de la communauté francophone, favorisant ainsi la paix, la stabilité et le développement durable dans les pays membres et dans le monde.

Se réjouissant de la prochaine visite de la secrétaire générale de la Francophonie au Vietnam, l’ambassadrice Nguyen Thi Van Anh a affirmé que les autorités compétentes vietnamiennes préparaient activement cette visite afin d’en assurer le plein succès. -VNA/VI