La satisfaction du peuple reflète l’efficacité de la réforme administrative, dit le PM

La satisfaction des personnes et des entreprises doit être utilisée pour mesurer l’efficacité des réformes administratives, a déclaré jeudi le 29 décembre le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au lancement d’une base de données nationale sur les fonctionnaires et emplotés des organes publics. – VNA

La réforme des procédures administratives fait partie des tâches clés pour 2023 avec les personnes et les entreprises au centre, a-t-il indiqué lors d’une conférence de fin d’année organisée par le ministère de l’Intérieur à HanoI.

Le chef du gouvernement a demandé au secteur de continuer à contribuer à la construction d’un appareil administratif rationalisé, efficient et efficace, parallèlement à la restructuration et à la formation du personnel.

Pour remplir ces tâches, le secteur doit construire et perfectionner les institutions et politiques pertinentes et améliorer la qualité de leur travail, tout en réorganisant sa gestion du personnel.

Il a également souligné l’importance d’améliorer l’environnement des affaires, d’accroître la compétitivité nationale et de renforcer la transformation numérique vers un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique.

Il a exhorté le secteur à accroître l’efficacité de la gestion publique des religions et des croyances, en encourageant les dignitaires et les fidèles religieux à participer au développement socio-économique, à la défense et à la sécurité nationales et à promouvoir les valeurs religieuses.

Selon un rapport présenté à la conférence, en 2022, le secteur s’est coordonné pour soumettre des dizaines de documents et projets importants aux organes compétents pour publication, dont deux projets de loi et six résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que 10 décrets et décisions du le gouvernement et du Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d’ajuster le salaire de base mensuel des fonctionnaires de 1,49 million de dôngs (63,08 dollars) à 1,8 million de dôngs.

Plus tard dans la même journée, il a assisté au lancement d’une base de données nationale sur les fonctionnaires et emplotés des organes publics.