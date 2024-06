La Russie et le Vietnam entretiennent une amitié éprouvée, selon le président Vladimir Poutine

A l'occasion de sa visite d'État au Vietnam les 19 et 20 juin, le président russe Vladimir Poutine a envoyé au journal Nhan Dan (People) un article sur l'histoire, la situation actuelle et l'avenir du partenariat Russie-Vietnam.



Selon l’article, cette visite est un événement symbolique qui se déroule à l'occasion du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Russie-Vietnam.

Ce document stratégique a ouvert de grandes opportunités pour consolider et développer des relations bilatérales. Dans la nouvelle période historique, cela a donné une force motrice au développement de plus en plus dynamique des relations russo-vietnamiennes.

Dans l'article, le dirigeant russe a souligné le rôle du président Hô Chi Minh dans l'initiation des relations entre les deux pays, notant que l'année dernière, une statue du défunt dirigeant vietnamien avait été inaugurée à Saint-Pétersbourg pour marquer le 100e anniversaire de la visite du président Hô Chi Minh dans la « capitale du nord » de la Russie. Passant en revue le soutien de la Russie au Vietnam dans la lutte pour l'indépendance et la construction nationale, le président Vladimir Poutine a déclaré que la camaraderie éprouvée et le soutien mutuel ont servi de base solide aux deux parties pour continuer à renforcer le partenariat stratégique intégral bilatéral. La Russie et le Vietnam partagent des évaluations similaires sur la situation en Asie-Pacifique, a écrit le président Vladimir Poutine, ajoutant que les deux pays ont des points de vue similaires sur la construction d'une nouvelle structure de sécurité eurasienne qui soit égale, non séparée, inclusive et non discriminatoire.



Le président Poutine a cité les données russes montrant que le commerce entre la Russie et le Vietnam a augmenté de 8 % sur un an en 2023 et de plus d'un tiers au premier trimestre de cette année. Des produits alimentaires, des matières premières minérales, des machines et des équipements russes ont été exportés vers le Vietnam, tandis que de nombreux produits vietnamiens, notamment des vêtements, des fruits, des légumes et d'autres produits agricoles, ont atteint les consommateurs sur le marché russe.

L'accord de libre-échange signé en 2015 entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU) a créé des conditions favorables permettant aux deux parties de renforcer et de promouvoir ces tendances positives, a-t-il déclaré. Il a affirmé que l'énergie était un domaine d'importance stratégique dans la coopération bilatérale.

La coentreprise Vietsovpetro exploite les mines du plateau continental vietnamien depuis plus de quatre décennies et a fait preuve d'une grande efficacité. Le volume de pétrole produit par Vietsovpetro ces dernières années a dépassé 250 millions de tonnes. Une autre coentreprise, Rusvietpetro, fondée en 2008, opère également avec succès dans la région autonome des Nenets en Russie. Dans les conditions difficiles de la région arctique, Rusvietpetro a extrait plus de 35 millions de tonnes de pétrole des profondeurs souterraines.

Le groupe Gazprom exploite du gaz au Vietnam, tandis qu'une autre grande entreprise russe, Novatek, envisage de déployer des projets de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le territoire vietnamien, a-t-il noté. Actuellement, les deux parties travaillent à la création d'un centre de science et technologie nucléaires au Vietnam, avec le soutien de la Société russe de l'énergie atomique Rosatom. Rosatom est toujours prêt à soutenir ses partenaires vietnamiens dans la construction de l'industrie nationale de l'énergie atomique, notamment en améliorant la formation des ressources humaines, a-t-il souligné.

L'hydroélectricité est également un autre domaine traditionnel de coopération entre la Russie et le Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que la société russe RusHydro souhaitait participer à la reconstruction et à l'augmentation de la capacité des projets hydroélectriques sur les rivières vietnamiennes.



À Da Nang, ville centrale du Vietnam, la coentreprise GAZ - Thanh Dat met en œuvre des activités d'assemblage d'automobiles sous la marque russe GAZ, a indiqué le président russe.

La Russie espère que les investisseurs vietnamiens seront également plus actifs et profiteront des grandes opportunités du marché russe, a-t-il écrit. Le dirigeant russe a également mentionné la bonne coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation, révélant que la Russie accordera une attention particulière à ce domaine de coopération, notamment la formation des citoyens vietnamiens dans les universités russes grâce au budget fédéral.

Il a également montré l’intérêt de la Russie à élargir le partenariat avec le Vietnam dans les domaines de l’humanité et du tourisme, notamment en augmentant les vols directs entre les deux pays.

« Avec nos amis vietnamiens, nous continuerons à construire des relations bilatérales et à développer la coopération au profit des deux peuples, pour la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde. Et je crois que nos deux pays, sur la base de la bonne amitié traditionnelle, de la confiance et du soutien mutuel, atteindront tous les principaux objectifs fixés», a conclu le président russe en souhaitant au peuple vietnamien paix, bonheur et prospérité.- VNA/VI