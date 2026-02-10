La Russie et le Vietnam consolident leur coopération dans divers domaines

La Russie et le Vietnam entretiennent un dialogue régulier et substantiel à différents niveaux, y compris au plus haut niveau, a déclaré l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, lors d'une interview accordée à l’agence russe TASS le 9 février.

Selon lui, l'année 2025, qui vient de s'achever, a été difficile à bien des égards, et le contexte géopolitique tendu a également affecté les relations bilatérales entre la Russie et le Vietnam. "Malgré un contexte difficile – notamment l'ampleur sans précédent des sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux – nos liens avec le Vietnam ont continué de se renforcer dans de nombreux domaines. Un dialogue régulier et constructif à différents niveaux, y compris au plus haut niveau, en a été une condition essentielle", a souligné le diplomate.

Il a décrit la visite en Russie, en mai, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, comme l'événement central de l'année 2025. À l’issue de cette visite, un important ensemble d’accords a été signé – près d’une vingtaine de documents dans divers domaines, dont l’économie, les sciences et la formation du personnel – contribuant ainsi à renforcer le cadre juridique et réglementaire et donnant un nouvel élan au développement de la coopération russo-vietnamienne multiforme, a souligné le chef de la mission diplomatique russe.

L’ambassadeur a également souligné la coopération fructueuse entre la Russie et le Vietnam sur la scène internationale. "Nous attachons une grande importance à notre coopération efficace avec le Vietnam au sein d’instances multilatérales majeures telles que les Nations Unies, les BRICS, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le cadre Russie - ASEAN. Il a adressé ses remerciements aux amis vietnamiens pour leur soutien constant et leur co-parrainage des initiatives russes à l’Assemblée générale des Nations Unies, facilités par la convergence des positions des deux pays sur les questions régionales et mondiales les plus urgentes, a déclaré Gennady Bezdetko.

Il a également souligné l'importance de la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoï en octobre 2025. Comme l'indiquait un message du président russe Vladimir Poutine, lu lors de la cérémonie par le procureur général Alexandre Gutsan, cet événement revêt une importance historique. Grâce au soutien de la majorité des pays du monde, l'initiative lancée par la Russie en 2019 visant à élaborer un traité international universel pour lutter contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles est devenue réalité, a conclu l'ambassadeur de Russie. -VNA/VI