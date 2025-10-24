La Russie apprécie la signature de la Convention de Hanoï

Alors que Hanoï s'apprête à accueillir la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité (les 25 et 26 octobre), Artur Liukmanov, directeur du Département de la Sécurité de l'information internationale du ministère russe des Affaires étrangères, a réaffirmé l'importance de l'engagement bilatéral russo-vietnamien dans cette initiative mondiale.

M.Liukmanov, également représentant spécial du président russe pour la coopération internationale en matière de sécurité de l'information, a salué le Vietnam pour l'honneur d'accueillir la signature de la Convention après deux décennies de travaux. Il a insisté sur le soutien actif de la Fédération de Russie au Vietnam depuis l'initiative de la Convention, notamment lors de la session plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2024. La Russie est fière de contribuer à cet effort collectif, a-t-il affirmé lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Soulignant les efforts du Vietnam en matière de lutte contre la cybercriminalité, le responsable russe a noté que Moscou et Hanoï partageaient des vues communes et avaient signé plusieurs accords de coopération, y compris un accord intergouvernemental bilatéral visant à assurer la sécurité de l'information internationale. Les deux nations estiment que les États membres des Nations Unies doivent élaborer des accords juridiquement contraignants pour garantir la sécurité et la sûreté de leurs populations.

En ce qui concerne la coopération bilatérale, M.Liukmanov a mentionné des échanges réguliers d'expériences par divers canaux, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et lors de dialogues avec l'ASEAN, comme la session sur la sécurité de l'information tenue à Sotchi le 23 octobre. Un point fort de leur coopération est l'importance accordée au facteur humain dans la sécurité de l'information.

M. Liukmanov a insisté sur le fait que la cybercriminalité était un phénomène transfrontalier et anonyme, ce qui permet aux auteurs de se soustraire à la détection. Aussi a-t-il souligné que l’engagement de toutes les nations est crucial pour enrayer ce type de criminalité.

La Convention de Hanoï, qui bénéficie d'un large soutien, vise à établir un mécanisme de coopération efficace tout en attirant la participation des innovateurs technologiques. Enfin, il a rappelé l'importance de la souveraineté technologique pour assurer la sécurité de l'information des citoyens. -VNA/VI