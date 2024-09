La rotation 2 de l'unité de génie militaire revient de sa mission de maintien de la paix à Abyei

La rotation 2 de l'unité de génie militaire du Vietnam a rempli avec succès sa mission de maintien de la paix au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) et a été accueillie à son retour par une cérémonie à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï le 28 septembre.



Le général de division Pham Manh Thang, directeur du département des opérations de maintien de la paix du Vietnam sous l'égide du ministère de la Défense, a salué les efforts déployés par les soldats pendant leur mandat d'un an à Abyei, laissant des impressions durables sur les amis internationaux et la population locale en particulier sur un Vietnam amical, responsable et noble.



Ils ont contribué à promouvoir l'image des soldats de l'oncle Ho ainsi que des bérets bleus vietnamiens dans le monde et à créer des liens étroits entre les administrations locales, les résidents et la force de maintien de la paix de l'ONU, créant ainsi des conditions favorables pour que les prochaines unités puissent mener à bien leurs missions, a-t-il affirmé.



Le colonel Nguyen Viet Hung, chef de l'unité, a déclaré qu'en un an à Abyei, l'unité a réparé une route de 59 kilomètres reliant le Soudan et le Soudan du Sud, ouvert de nouvelles routes de patrouille d'une longueur totale de 337 kilomètres, repêché 86 véhicules de l'ONU coincés dans la boue, assuré la construction, l'entretien et la consolidation d'un site d'atterrissage pour hélicoptères.



L'unité a également effectué d'autres missions spéciales à la demande de la FISNUA sur la base du protocole d'accord signé entre le gouvernement vietnamien et l'ONU pour soutenir les activités humanitaires dans les zones en difficulté tout en s'engageant dans l'assistance humanitaire aux populations locales, a-t-il ajouté. – VNA/VI