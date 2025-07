La résolution n°57, puissant catalyseur de l’autonomie technologique du Vietnam

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyân Van Duoc (à droite), et le président du groupe CT, Trân Kim Chung, lors de la cérémonie de présentation de la première puce ADC développée au Vietnam. Photo : VNA

Six mois après son lancement, la résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique révolutionne le paysage technologique du Vietnam, donnant aux entreprises locales une impulsion décisive pour approfondir leurs connaissances des technologies de base et viser une autonomie technologique à long terme.



Publiée par le Politburo, cette politique a contribué à alimenter un écosystème d’innovation en pleine expansion dans tout le pays. Le pays compte aujourd’hui 858 entreprises scientifiques et technologiques, 45 entreprises de haute technologie et plus de 73.000 entreprises du secteur numérique.



La forte implication des principaux acteurs technologiques nationaux est particulièrement remarquable, preuve que la Résolution n°57 gagne du terrain non seulement auprès des décideurs politiques, mais aussi dans l’ensemble du monde des affaires.



Cette résolution a suscité une nouvelle vague d’investissements, de recherche et de développement, permettant à de nombreuses entreprises de passer de la simple utilisation des technologies existantes à leur maîtrise active.



L’un des exemples les plus marquants de cette évolution est CT Group, qui a pris des mesures audacieuses pour concrétiser la vision de la résolution. Lors d’une récente conférence d’examen, l’entreprise a dévoilé la première puce ADC développée au Vietnam – un composant crucial conçu et finalisé en seulement six mois, un processus qui prend habituellement environ deux ans.



Cette puce, qui peut être utilisée dans la défense, l’IA, les drones et les appareils intelligents, est un élément clé de la stratégie globale de CT Group visant à renforcer les capacités du Vietnam en matière de conception de puces. L’entreprise met actuellement en place un centre de conception de puces dédié à l’IA, à l’IoT et aux puces destinées à des secteurs stratégiques comme la 5G/6G, les drones et la défense nationale.



« Il s’agit de notre première conception de puce ADC, et c’est un événement majeur pour le Vietnam », a déclaré Trân Kim Chung, président de CT Group.



« Normalement, cela prendrait deux ans, mais nous avons travaillé dur et l’avons terminé en six mois pour maintenir l’élan de la Résolution n°57. Cela montre à quel point cette politique est puissante et motivante. »



CT Group a également ajouté six secteurs stratégiques à sa gamme de produits nationale : semi-conducteurs, télécommunications 6G, drones, thérapie génique et cellulaire, économie spatiale de pointe et transformation numérique. Son projet Digital Twin 15 crée une infrastructure de données majeure pour le centre de données national du pays.



À plus long terme, l’entreprise vise à prendre la tête de neuf technologies 4.0 clés, dont l’IA, l’informatique quantique, les crédits carbone, les véhicules électriques et les énergies renouvelables.



Elle développe également ses partenariats avec des acteurs technologiques aux États-Unis, en Chine, en Indonésie et sur d’autres marchés avancés afin de transférer et de localiser des technologies adaptées aux besoins du Vietnam.



Parallèlement, d’autres grandes entreprises se mobilisent. Viettel, acteur clé de la défense et des technologies, a réaffirmé son engagement envers l’innovation, pilier de sa croissance durable.



Tào Duc Thang, président-directeur général de Viettel Group, a déclaré que l’entreprise considère la résolution n°57-NQ/TW comme un puissant catalyseur de son développement.



« Nous avons étudié attentivement la résolution et sommes convaincus que Viettel a un rôle essentiel à jouer pour la concrétiser », a-t-il déclaré.



Viettel se concentre actuellement sur la maîtrise des technologies clés des télécommunications, de l’IA, du big data et des réseaux 5G/6G. L’entreprise contribue également à la construction d’infrastructures et de plateformes numériques qui soutiennent le gouvernement, les entreprises et le grand public dans leurs efforts de transformation numérique.



Une autre entreprise publique de premier plan, VNPT, a été identifiée comme un pionnier de la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW.



L’entreprise s’est concentrée sur trois priorités majeures : investir dans la R&D, notamment dans l’IA et la 5G/6G ; construire une infrastructure numérique nationale, notamment des centres de données, des centres d’opérations intelligents (IOC), la cartographie 3D et des systèmes de simulation urbaine ; et développer des talents technologiques de haut niveau grâce à des programmes de formation et des partenariats avec des universités de renom, ainsi qu’à attirer des experts internationaux.



La résolution n°57-NQ/TW met fortement l’accent sur l’« autonomie technologique », un terme qui revient fréquemment dans le document. Dans le contexte technologique mondial instable actuel, la maîtrise des technologies de base n’est pas seulement un objectif national ; c’est une question de sécurité économique et de compétitivité internationale.



Pour les entreprises vietnamiennes, notamment dans le secteur technologique, devenir autonomes en matière de technologie n’est plus une option. S’appuyer sur des technologies étrangères peut les rendre vulnérables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux coûts élevés et à une innovation limitée. En revanche, maîtriser son propre destin technologique permet aux entreprises d’être plus agiles, créatives et compétitives à l’échelle mondiale.



La résolution n°57-NQ/TW offre une orientation claire et une vision à long terme. Elle donne aux entreprises la confiance nécessaire pour investir dans des domaines nécessitant des ressources importantes et comportant des risques élevés, mais offrant également un fort potentiel de percées.



Le parcours du Vietnam vers la maîtrise des technologies de base et l’indépendance technologique en est encore à ses débuts et semé d’embûches. Mais la résolution a déjà atteint l’un de ses objectifs les plus cruciaux : changer les mentalités des entreprises vietnamiennes.



Elle les a encouragées à croire en leurs capacités, à prendre des risques et à s’engager à créer de la valeur à long terme.



Les premiers signes sont prometteurs : de l’essor des entreprises numériques et scientifiques à l’émergence d’un écosystème de R&D local. Ces développements posent les bases d’une avancée majeure pour le Vietnam dans les années à venir. – VNA/VI