La résolution du Politburo stimule le développement du delta du Mékong

Le delta du Mékong est appelé à devenir une région de développement intégral, d’infrastructures modernes et synchrones et de croissance économique dynamique, conformément à la résolution du Poliburo sur le développement socio-économique de la région jusqu’en 2045.

Pont sur la rivière Vàm Co Tây, l’un des principaux projets de transport de la province de Long An pour la période 2021-2025. Photo : VNA



Le delta du Mékong comprend la ville de Cân Tho et les provinces de An Giang, Dông Thap, Long An, Tiên Giang, Vinh Long, Bên Tre, Trà Vinh, Soc Trang, Hâu Giang, Bac Liêu, Cà Mau et Kiên Giang. C’est l’un des deltas les plus grands et les plus fertiles de l’Asie du Sud-Est et du monde.

Le delta est situé à côté de la région du Sud-Est, comprenant Hô Chi Minh-Ville, le centre économique du Sud du Vietnam, et adjacent au Cambodge au nord, au golfe de Thaïlande au sud-ouest et à la Mer Orientale au sud-est.



La région est proche de la route maritime Est-Ouest et est également traversée par de nombreuses routes aériennes internationales importantes qui relient l’Asie du Sud et l’Asie de l’Est, ainsi que l’Australie et les archipels de l’océan Pacifique.



Elle possède un littoral de 700 km, représentant 23% du littoral total du pays, ainsi qu’environ 360.000 km² de la mer, du plateau continental et de la zone économique exclusive. Elle abrite également les archipels de Thô Chu et Nam Du ainsi que l’île de Phu Quôc, qui revêtent une importance cruciale pour le contrôle des routes maritimes traversant la Mer Orientale jusqu’à l’océan Pacifique et l’océan Indien.



Afin de mettre en œuvre la résolution, les autorités locales ont travaillé pour compléter les institutions et les politiques ainsi que pour finaliser leurs plans directeurs pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050, qui sont conformes à la planification de la région et capables d’optimiser leur potentiel et leurs atouts.



Dans son plan, Long An s’est fixée pour objectif de devenir un pôle économique dynamique du Sud, une porte d’entrée dans le corridor économique urbain-industriel du delta du Mékong, reliée à Hô Chi Minh-Ville et à la région du Sud-Est, et une localité importante qui contribue à promouvoir la coopération et le commerce avec le Cambodge.



La province formera des corridors économiques, des centres de développement et des zones urbaines qui promeuvent le développement local, a déclaré le secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la province de Long An, Nguyên Van Duoc, ajoutant que Long An a pour objectif de devenir une province industrielle de premier plan du pays et une pôle de croissance important dans la région.



Le responsable a fait savoir que Long An avait mis en œuvre une série de mesures, en mettant l’accent sur la réalisation de percées dans la réforme administrative afin de mieux servir la population et les entreprises, et d’améliorer la qualité de l’environnement des affaires local.



En outre, la province a accordé toute l’attention voulue au développement de ressources humaines de haute qualité, à l’attraction de talents et à l’accélération de l’innovation et de la transformation numérique dans des secteurs importants.

Parc industriel de Long Hâu, dans le district de Cân Giuôc de la province de Long An vu d’en haut. Photo : VNA



Long An continuera de capitaliser sur son potentiel et ses forces, de réaliser efficacement la planification approuvée, de promouvoir la restructuration économique et la transformation numérique ainsi que l’avantage concurrentiel de l’économie.



En outre, elle s’efforcera d’attirer les investissements, de développer des infrastructures commerciales modernes, tout en promouvant l’efficacité des services portuaires et logistiques, et en élargissant les modèles touristiques basés sur les atouts locaux tels que le tourisme culturel, l’écotourisme et le tourisme expérientiel.

Soc Trang est la deuxième localité du delta à annoncer sa planification pour la période 2023-2030 avec une vision jusqu’en 2050, la considérant comme une base pour que la province puisse mettre en œuvre la résolution du Politburo.



En conséquence, elle vise à développer une industrie, un commerce et une agriculture modernes et durables, pour former un système de zones urbaines vertes et intelligentes, capables de s’adapter aux changements climatiques.



Le président du Comité populaire provincial, Trân Van Lâu, a affirmé que la province profitera de sa position stratégique pour devenir une porte d’accès à la Mer Orientale vers la région du delta du Mékong et un pôle agricole, industriel, de services et logistique de la région. .



Pour atteindre ses objectifs de développement, Soc Trang se concentrera sur le développement de l’industrie de transformation, des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et des services touristiques. Elle travaillera en même temps sur d’autres domaines potentiels tels que l’énergie, les ports maritimes et la logistique, ainsi qu’améliorera sa réforme administrative et sa capacité compétitive.



Selon le plan, la province comptera huit parcs industriels et 18 pôles industriels d’ici 2030 et investira massivement dans des projets clés, notamment le port maritime en eau profonde de Trân Dê et de nombreux projets de transport reliant Soc Trang et d’autres localités.



Comme la province aura une forte demande de travailleurs qualifiés d’ici 2025, elle a renforcé les liens et la coordination entre les établissements d’enseignement professionnel de la province et les entreprises, instituts, académies, universités et collèges en dehors de la localité pour pour offrir une formation visant à améliorer les capacités et compétences de la main d’œuvre locale. – VNA/VI