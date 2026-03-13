La Résolution 71 ouvre aux étudiants l’accès aux technologies industrielles avancées

Des robots industriels et des systèmes de contrôle automatisé, financés par des entreprises, sont mis à disposition pour les activités de formation. Photo : VNA

La mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW crée un nouvel élan pour renforcer la coopération entre les universités et les entreprises, ouvrant ainsi davantage d’opportunités aux étudiants vietnamiens d’accéder aux technologies modernes dès leur formation.



À l’Université polytechnique de l’Université de Dà Nang, un laboratoire industriel équipé d’une chaîne de production automatisée, de robots industriels et de systèmes de simulation modernes vient d’être mis en service. Cet espace de formation pratique, financé par une entreprise opérant dans le domaine de l’automatisation industrielle, vise à permettre aux étudiants de se familiariser directement avec les technologies actuellement utilisées dans les usines modernes.



Selon les spécialistes, dans un contexte marqué par l’essor rapide de l’automatisation et de la production intelligente, l’introduction des équipements et des processus technologiques issus des usines dans les salles de cours constitue une approche efficace pour réduire l’écart entre la théorie et la pratique. Grâce à ces laboratoires modernes, les étudiants peuvent manipuler directement des robots industriels, des systèmes de contrôle automatisé ainsi que des logiciels de simulation de chaînes de production – des technologies largement utilisées dans les secteurs de l’électronique, de la mécanique de précision et de l’industrie manufacturière.



Fait notable, la coopération entre les universités et les entreprises ne se limite pas au financement d’équipements. Les entreprises participent également à l’élaboration des programmes de formation, partagent des normes technologiques internationales et fournissent des logiciels spécialisés destinés à l’enseignement. Certaines d’entre elles contribuent aussi à la mise en place de systèmes d’évaluation et de certification pour les étudiants, contribuant ainsi à améliorer la qualité des ressources humaines et à renforcer l’adéquation de la formation avec les exigences du marché du travail.



Selon les responsables des établissements d’enseignement technique, l’implication accrue des entreprises dans la formation devient une tendance incontournable dans un contexte où les technologies industrielles évoluent rapidement. Les chaînes de production et les équipements industriels étant régulièrement modernisés, les programmes de formation doivent être continuellement actualisés afin de permettre aux étudiants de se familiariser avec les technologies les plus récentes.



Outre la formation des étudiants, de nombreuses universités organisent également des programmes de formation continue destinés aux ingénieurs travaillant dans les entreprises, leur permettant d’actualiser leurs connaissances et de se familiariser avec de nouveaux équipements technologiques. Par ailleurs, plusieurs établissements ouvrent leurs laboratoires aux élèves et étudiants de la région pour leur faire découvrir des équipements industriels modernes, auxquels ils auraient difficilement accès dans les usines.



L’accès des étudiants à des équipements de pointe et à des problématiques concrètes issues des entreprises contribue également à stimuler la recherche scientifique et l’innovation au sein des universités. De nombreuses idées de recherche peuvent ainsi évoluer vers des applications concrètes, ouvrant la voie à la création de projets entrepreneuriaux dès les bancs de l’université.



Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et de l’accélération de la transformation numérique, le renforcement des liens entre universités et entreprises contribue non seulement à améliorer la qualité de la formation, mais aussi à favoriser l’émergence d’un écosystème d’innovation au sein des établissements d’enseignement supérieur.



Parallèlement, plusieurs universités s’emploient à élargir leur coopération avec des groupes technologiques internationaux afin d’accéder à des normes technologiques avancées et à des programmes de formation modernes. Cette dynamique devrait offrir davantage d’opportunités aux étudiants vietnamiens pour développer leur carrière et mieux répondre aux exigences d’un marché du travail de plus en plus compétitif et intégré. - VNA/VI