La Résolution 68 stimule l’entrée des entreprises sur le marché

Immeuble d’appartements investi par le groupe BCONS dans le quartier de Bình Thắng, ville de Dĩ An, province de Bình Dương. Photo : VNA

L’esprit d’innovation insufflé par la Résolution n°68-NQ/TW relative au développement du secteur privé, combiné à l’amélioration du cadre juridique en matière d’investissement et d’affaires, contribue à dynamiser l’entrée des entreprises sur le marché vietnamien et à renforcer la confiance de la communauté entrepreneuriale dans les perspectives de croissance de l’économie nationale.



Selon le ministère des Finances, depuis son adoption en mai 2025, la Résolution 68 a produit des effets positifs sur le secteur privé. Le nombre d’entreprises nouvellement créées ainsi que celles reprenant leurs activités a fortement augmenté, avec en moyenne plus de 18.000 nouvelles entreprises créées et plus de 12.000 entreprises réintégrant le marché chaque mois. À la fin de l’année 2025, le Vietnam comptait plus d’un million d’entreprises en activité.



La société de confection TNG Thái Nguyên réalise chaque année un chiffre d’affaires de plusieurs milliers de milliards de dôngs et crée des emplois pour plus de 20.000 travailleurs. Photo : VNA.

Cette dynamique s’est poursuivie au début de l’année 2026. Au cours des deux premiers mois, près de 64.500 entreprises ont rejoint ou réintégré le marché, soit une hausse de 29,4 % par rapport à la même période de 2025. Parmi elles, près de 35.500 entreprises ont été nouvellement enregistrées, avec un capital total déclaré d’environ 313.700 milliards de dôngs et plus de 167.500 travailleurs inscrits.



Par ailleurs, près de 1.000 ménages d’affaires ont été transformés en entreprises, ce qui représente environ 25 % du nombre total de conversions enregistrées pour l’ensemble de l’année 2025. Cette évolution témoigne du dynamisme et de l’esprit d’innovation du secteur privé vietnamien.



Dans le même temps, plusieurs réformes juridiques importantes ont été adoptées afin d’améliorer l’environnement des affaires. L’Assemblée nationale a notamment adopté la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les entreprises, ainsi que la Loi révisée sur l’investissement, qui introduisent de nouvelles dispositions visant à simplifier les procédures administratives et à faciliter tant l’entrée que la sortie des entreprises du marché. La loi révisée sur l’investissement prévoit notamment la suppression de 38 secteurs d’activité soumis à des conditions spécifiques, contribuant ainsi à améliorer le climat d’investissement.



Cependant, certains experts soulignent que la structure des entreprises nouvellement créées reste largement dominée par le secteur des services, qui représente plus de 75 % des nouvelles entreprises, notamment dans les domaines du commerce de gros et de détail, de la réparation de véhicules ainsi que de l’hébergement et de la restauration. Dans le même temps, la demande intérieure progresse plus lentement, les ventes au détail de biens et les recettes des services de consommation n’ayant augmenté que d’environ 4,5 % au cours des deux premiers mois de l’année.



Par ailleurs, le nombre d’entreprises quittant le marché demeure élevé. Durant la même période, environ 58.500 entreprises ont suspendu leurs activités, plus de 10.600 sont en attente de dissolution et près de 7.900 ont achevé les procédures de dissolution.



Afin de soutenir la communauté des entreprises, les autorités poursuivent la mise en œuvre de diverses mesures visant à améliorer l’environnement des affaires et à encourager la transformation des ménages d’affaires en entreprises. Des politiques de soutien en matière fiscale, d’accès au crédit et de transformation numérique sont progressivement renforcées afin de réduire les coûts et les risques pour les entreprises en phase de démarrage.



Les experts estiment que, grâce à ces réformes et à un environnement d’investissement de plus en plus favorable, le secteur privé continuera de jouer un rôle moteur dans la croissance économique, l’innovation et le renforcement de la compétitivité du Vietnam dans les années à venir.- VNA/VI