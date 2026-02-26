La Résolution 68-NQ/TW soutient le développement du logement social

Dans le contexte d’une restructuration profonde du marché immobilier, le logement social est considéré comme un « filet de sécurité » essentiel pour répondre aux besoins en logement de millions de travailleurs, d’ouvriers et de personnes à faible revenu.

Publiée avec de grandes orientations en matière de réforme institutionnelle et de développement du secteur privé, la Résolution 68-NQ/TW est perçue par de nombreux experts comme une nouvelle impulsion, créant les bases pour lever les blocages structurels qui freinent depuis longtemps le développement du logement social.



Ces dernières années, l’offre de logements sociaux est restée insuffisante face à une demande en forte croissance, notamment dans les grandes villes et les zones industrielles. Selon plusieurs experts, les principaux obstacles résident dans la complexité des procédures juridiques, la rareté du foncier disponible et les faibles marges bénéficiaires, qui limitent l’intérêt des entreprises.



Selon Le Hoang Chau, président de l’Association immobilière de Ho Chi Minh-Ville, les entreprises développant des logements sociaux doivent suivre des procédures proches de celles des projets commerciaux, tandis que les bénéfices sont plafonnés et que les mécanismes d’incitation manquent de stabilité à long terme.



Du point de vue de la recherche, Can Van Luc, membre du Conseil consultatif national des politiques financières et monétaires, estime que le marché du logement social ne manque pas de demande, mais d’un « écosystème de politiques cohérent », couvrant le foncier, le crédit, la fiscalité et les procédures d’investissement.



Bien qu’elle ne soit pas un texte spécifique au secteur immobilier, la Résolution 68-NQ/TW a un impact direct sur le développement du logement social, notamment à travers la réforme des procédures administratives, la suppression des conditions d’activité inutiles et la garantie d’un climat d’investissement transparent, stable et prévisible.



De nombreux experts soulignent qu’un développement durable du logement social suppose un équilibre harmonieux entre les intérêts de l’État, des entreprises et des citoyens. En outre, pour attirer les investissements du secteur privé, des politiques de soutien incluant l’accès au foncier, des incitations fiscales et des crédits à long terme à taux stable, sont nécessaires.



Récemment, le gouvernement a publié la Résolution n° 66.15/2026/NQ-CP du 13 février 2026 portant promulgation d’un certain nombre de mécanismes de traitement des difficultés et des obstacles au développement du logement social. Ce texte est perçu comme une étape importante dans la concrétisation de la loi sur le logement.



Lorsque l’esprit de réforme est mis en œuvre avec détermination, que le climat d’investissement devient plus transparent et plus stable, le logement social deviendra un domaine attractif pour les entreprises privées. Ainsi, la question du logement de millions de travailleurs pourra trouver des solutions plus durables, tout en contribuant à jeter les bases d’une croissance économique à long terme. -VNA/VI