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La résolution 57 génère des progrès rapides en matière de science, de technologie et de transformation numérique

Dans le cadre de la mise en œuvre continue et dynamique des tâches prévues par la résolution n° 57-NQ/TW, adoptée par le Politburo le 22 décembre 2024, sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, le ministère des Sciences et de la Technologie a obtenu des résultats positifs dans de nombreux domaines en mai 2026.
    

 

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