La résolution 57 du Politburo, tremplin à l'international pour la science et la technologie vietnamiennes

À l’heure où la science et la technologie transforment en profondeur la société, le Vietnam affirme sa place sur la scène mondiale par les initiatives de ses chercheurs et le renforcement de ses liens internationaux. La publication de la résolution 57 marque un tournant stratégique, en donnant un nouvel élan à l’innovation, à la transition numérique et à l’accès aux savoirs de pointe au service d’un développement durable de la nation.



Après trois années de doctorat en France, le docteur Bùi Duy Hiêu est rentré au Vietnam pour diriger le Département de recherche en intelligence artificielle et Internet des objets (IoT) à l’Institut des technologies de l’information de l’Université nationale de Hanoï. Son expérience à l’international et ses réseaux scientifiques lui ont permis, avec son équipe, de maîtriser certaines des technologies les plus avancées, tout en établissant des partenariats et en accédant à des savoir-faire exclusifs avec des experts étrangers. Pour lui, la résolution 57 est un moteur essentiel pour inscrire le Vietnam dans la dynamique mondiale de l’innovation.

“Pour attirer des chercheurs expérimentés, il ne suffit pas de leur offrir des conditions favorables mais il faut aussi créer des mécanismes qui leur permettent de constituer leurs propres équipes. Cela leur donne la possibilité de définir de nouvelles pistes de recherche, en accord avec les tendances scientifiques internationales.”

Le Vietnam ne se contente pas d’attirer une importante communauté de chercheurs vietnamiens à l’étranger. Il collabore aujourd’hui avec une soixantaine de pays dans les domaines scientifique et technologique, s’appuie sur plus de 80 accords bilatéraux signés au niveau gouvernemental et ministériel, et est partenaire de centaines d’instituts, centres de recherche et universités de renom dans le monde. Ces partenariats ne sont pas seulement une porte ouverte sur le savoir, mais aussi un véritable pont qui permet à l’intelligence vietnamienne de s’imposer à l’échelle internationale.



Nguyên Diêp, directeur du Centre technologique stratégique Vietnam–Australie. Photo: avstc.ptit.edu.vn

À Hanoï, le Centre technologique stratégique Vietnam–Australie a ouvert ses portes en juin dernier, renforçant ainsi un partenariat clé dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation entre les deux pays. Doté d’un capital initial de près de 1,7 million de dollars, ce centre incarne l’ambition portée par la résolution 57: attirer des experts internationaux, bâtir des infrastructures de classe mondiale et connecter étroitement les écosystèmes scientifiques et technologiques des deux nations, comme l’indique son directeur Nguyên Diêp.

“La coopération internationale en matière de recherche est un facteur clé du développement scientifique et technologique moderne. C’est pourquoi les gouvernements du Vietnam et de l’Australie ont soutenu la création du Centre technologique stratégique Vietnam–Australie, afin de faciliter la collaboration entre les scientifiques des deux pays pour développer des technologies à la fois adaptées aux intérêts bilatéraux et porteuses d’une vision globale.”

En ce qui concerne l’intelligence artificielle, un domaine en plein essor mais qui soulève de nombreux défis en matière de sécurité et de protection de la vie privée des utilisateurs, Nguyên Diêp souligne que l’application de ces technologies doit s’accompagner de mécanismes de gestion des risques, garantissant la cybersécurité et les droits individuels. De même, dans le cadre de la transformation numérique nationale, la technologie 5G est considérée comme une infrastructure stratégique, mais elle impose également des exigences élevées en matière de sécurité et de protection des données.

«La question est de savoir comment déployer ces technologies tout en garantissant sécurité et sûreté. Par ailleurs, la coopération avec des partenaires internationaux peut aider le Vietnam à accéder rapidement aux technologies les plus avancées, telles que l’application de la technologie quantique pour la sécurité de l’information ou les technologies spatiales au service de la production et du quotidien.»

Plusieurs autres initiatives ont également prouvé leur efficacité, incarnant une approche ouverte, en accord avec l’esprit de la résolution 57. Parmi elles, le Fonds VinFuture a attiré des centaines de chercheurs de renommée mondiale au Vietnam. Des universités internationales telles que Vietnam–Allemagne, Vietnam–Japon, ainsi que l’Université des Sciences et Technologies de Hanoï, en partenariat avec le gouvernement français, forment des milliers d’ingénieurs et docteurs de haut niveau. Le Centre national d’innovation joue, quant à lui, un rôle clé en reliant les entreprises technologiques vietnamiennes aux grands groupes internationaux.

Faire de la science et de la technologie un moteur de croissance n’est pas qu’un objectif, c’est une stratégie affirmée dans la résolution 57. Porté par une volonté d’intégration profonde et d’affirmation sur la scène mondiale, le Vietnam progresse résolument vers son ambition de devenir un centre régional d’innovation. – VOV/VNA/VI